Appel à candidatures du CONCEPT pour une formation en administration régionale au Cameroun

Dans un communiqué du 28 janvier 2022, le premier vice-président du Conseil de Direction du Conseil Camerounais des Élus Parlementaires et Territoriaux (CONCEPT), Gilbert Tsimi Evouna, par ailleurs président du Conseil régional du Centre, informe le public et toutes personnes intéressées par l’administration régionale qu’un stage professionnel de formation en administration d’une durée de six (06) mois est ouvert.

Cette formation professionnelle, qui rentre dans le cadre du Projet de Développement des Ressources humaines des Régions (Projet DRH-Régions), sera organisée dans les 10 régions du Cameroun, du 02 mai au 26 octobre 2022.

D’après ledit communiqué, ce stage est financé par le Programme Parlementaire d’Accompagnement et d’Appui à la Décentralisation en République du Cameroun (PAAD-Cameroun/Parlement). Une plateforme mise en place par le CONCEPT, avec l’appui technique de l’Institut Panafricain d’administration et de Décentralisation (IPAD).

Les dossiers des potentiels postulants sont attendus jusqu’au 15 mars 2022 à 18 heures.

Les demandes d’admission sont disponibles auprès des services des secrétaires généraux des 10 Conseils régionaux, et dans les délégations régionales et départementales de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Et lesdits documents peuvent également être téléchargés en ligne sur le site Internet www.univ-ambam.org

Ce stage de formation professionnelle intervient dans un contexte marqué par l’implémentation de la décentralisation en général et la mise en place des Conseils régionaux sur l’étendue du territoire national en particulier. Pour une gouvernance au service du développement durable des Collectivités territoriales décentralisées (CTD) au Cameroun.