La communauté internationale se mobilise pour les océans

Alors que la santé des océans est plus que jamais en péril, il devient urgent d’agir car la situation empirera à mesure que la population mondiale augmentera et que les activités humaines se développeront.

Chaque année, on estime que 8 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans du monde. Dans le même temps, les changements climatiques endommagent les récifs coralliens et d’autres écosystèmes clés ; la surpêche menace la stabilité des stocks de poissons ; et près de 80 % des eaux usées dans le monde sont rejetées sans traitement.

La France organise ainsi le One Ocean Summit du 9 au 12 février 2022 à Brest, avec le soutien des Nations Unies, et en amont de la prochaine Conférence sur les océans de l’ONU, qui aura lieu à Lisbonne, Portugal, en juin.

