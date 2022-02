Vison Assurances inculque le goût de l'effort, de l'entreprise, de la responsabilité et de la réussite aux jeunes Camerounais

En rappel, Vision Assurances est une entreprise créée le 24 août 2021 et agréée par le ministère des Finances du Cameroun le 16 novembre 2021 qui œuvre dans les assurances des personnes et les assurances dommages.

Ce fut l’occasion pour la journaliste de présenter la principale mission de son entreprise de courtages. À savoir, le conseil et la recherche des meilleures solutions d’assurance adaptées au profil de l’assuré et à ses besoins. Elle offre ses services dans les domaines de la santé, la vie, l’automobile, etc.

Une opportunité d’emplois qu’offert ainsi Vision Assurances SARL, la dernière-née du méga groupe l’Anecdote, aux jeunes dynamiques et entreprenants de Yaoundé et ses environs. Ces derniers ont été édifiés par des experts sur les notions telles que assurances, risque, sinistre, prime, apporteur libre.