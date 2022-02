13è session de l'AG du CORAF à N'Djamena : des recommandations et résolutions pour consolider la recherche et le développement agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre

Du 25 au 27 janvier 2022 à N’Djamena (Tchad), le Conseil Ouest et Centre africain pour la Recherche et le Développement agricoles (CORAF) a tenu la 13è session ordinaire de son Assemblée Générale (AG).

Au terme des assises en présentiel et en ligne qui ont mobilisé les directeurs des Instituts nationaux de recherche agronomique des Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) membres ; les Représentants des organisations régionales de producteurs, des ONG , des universités; du secteur privé ; les partenaires au développement ; les partenaires scientifiques et techniques, les représentants des communautés économiques régionales (CEEAC, CEMAC) ; les membres du Conseil d'administration; les membres du Comité scientifique et technique (CST) ; le personnel du secrétariat exécutif du CORAF…, des recommandations et résolutions fortes ont été formulées.

En effet, en vue de booster la recherche et le développement agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre, dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19, l’AG du CORAF a :

- appelé les pays membres du CORAF à honorer leurs engagements financiers en payant leurs cotisations annuelles ;

- encouragé le CORAF à rechercher des sources de financement supplémentaires et innovantes, notamment : le soutien direct des pays membres ; de la Banque africaine de développement (BAD) ; des autres institutions financières régionales; et du secteur privé ;

- approuvé les versions révisées des Statuts, du Règlement Intérieur du Conseil d'administration et du Manuel de gouvernance du CORAFet la mise à jour du Plan Stratégique 2018-2027 et le Plan Opérationnel 2023-2027 ;

- Recommandé que le CORAF utilise son positionnement stratégique pour tirer parti du soutien des pays d'Afrique centrale afin d'améliorer la visibilité du CORAF ;

- entériné la prolongation du mandat du Conseil d'administration ; et

- Recommandé aux pays membres de renforcer leur collaboration avec le CORAF pour mettre en œuvre un solide programme de renforcement des capacités des ressources humaines à travers la chaîne de valeur agricole dans la région.

Et la ville de Cotonou (Bénin) a été retenue pour abriter la 14ème session ordinaire de l’instance suprême du CORAF, en avril 2024.

Pour mémoire, créé en 1987, le CORAF est une association internationale à but non lucratif de SNRA de 23 pays en Afrique avec 15 organismes internationaux de recherche agricole et une vingtaine d’ONG œuvrant dans le développement agricole en Afrique et en Asie.