UEMOA : Eau et assainissement en Côte d'Ivoire

Communiqué de l'UEMOA - Fev 2022

ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT DANS L’ESPACE COMMUNAUTAIRE : Des ouvrages remis aux populations de Kokaha dans le Département de Korhogo en Côte d’Ivoire

La cérémonie de remise a été co-présidée le 11 février 2022 par Laurent TCHAGBA, Ministre de l’Hydraulique et Bouaké FOFANA, Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité de Côte d’Ivoire, en présence de Gustave DIASSO, Représentant Résident de la Commission de l'UEMOA en Côte d’Ivoire.

L’on notait également la présence du Ministre de la Communication, des médias et de la Francophonie, invité spécial, et du Ministre Gouverneur du District Autonome des Savanes, parrain de la cérémonie, ainsi que plusieurs Cadres et Elus de la région.



Ces ouvrages réalisés dans le cadre du programme BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural lancé en 2016 et qui vient de s’achever, comprennent entre autre 120 forages équipés de pompes à motricité humaine, 30 mini systèmes d’adduction d’eau potable, 60 latrines améliorées dans les édifices publics ainsi que 4845 latrines familiales à travers la méthode d’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC).

En rappel, pour contribuer durablement à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations de l’Union, la Commission a mobilisé auprès de la Banque Islamique de Développement (BID), un financement sous forme de prêt, dont elle prend en charge la marge bénéficiaire, pour la réalisation du programme BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement en milieu rural.

Lire la suite et accèder aux images