L'entreprise Solen et l'État Gabonais s'engagent pour un contrat d'achat d'électricité

L’entreprise Solen a procédé le 11 Mars 2022 à la signature d’un contrat d’achat de son électricité avec l’État Gabonais. Cette signature a eu lieu au ministère de l’économie et de la relance en présence des membres du Gouvernement et des Responsables de l’entreprise SOLEN en république gabonaise.



L’électricité sera produite par la Centrale solaire photovoltaïque de l’entreprise SOLEN et dont les travaux de construction débuteront par voie de conséquence.

Faisant suite immédiate à la signature il y a quelques jours de la convention cadre, l’entreprise Solen se charge de la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 120 MW dont la première phase de 60 MW sera réalisée en 15 mois. L’entreprise réaffirme qu’aucun effort ne sera ménagé pour assurer l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la réalisation de ce projet et renouvelle son engagement à soutenir les efforts de l’Etat gabonais sur les questions de lutte contre le changement climatique et de protection de l’Environnement.

Cet investissement, évalué à plus de 150 millions d’euros, s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’accompagner la stratégie nationale qui est de s’axer sur une énergie plus verte dans le cadre de la transition énergétique du Gabon – des énergies fossiles aux énergies renouvelables – tel qu’annoncé lors du 6e Sommet de l’Union Européenne/ Union Africaine qui s’est tenu à Bruxelles en février dernier. La construction de cette Centrale permet donc de satisfaire les deux impératifs que sont la plus que nécessaire transition vers l’utilisation d’énergies renouvelables et l’accroissement des besoins énergétiques de la ville de Libreville et de sa périphérie.