Perfectionnement en TIC : l'IAI-Cameroun se connecte au Fablab Mobile de l'AUF

Visiblement, le Représentant-résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun/Centre d’excellence technologique Paul Biya, Armand Claude Abanda, ne ménage aucun effort pour mettre à la portée de ses étudiants des outils ou plateformes innovants en vue de perfectionner davantage leurs compétences en matière des technologies de l’information et de la communication (TIC).

La dernière connexion en date, c’est le Fablab Mobile stationné au campus de Nkol’Anga’a (banlieue de Yaoundé) depuis le 28 janvier 2022, à l’initiative de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). La première expérience au Cameroun.

«Développez vos compétences, réalisez vos idées », peut-on lire sur le camion mobile qui va permettre aux étudiants du Centre d’excellence technologique Paul Biya de modéliser leurs projets et concevoir des applications numériques capables de résoudre facilement et durablement les problèmes locaux dont les populations font face au quotidien.

Grâce à cet atelier de fabrication numérique ambulant, pendant un mois pratiquement, les étudiants ingénieurs des travaux informatiques (Systèmes et réseaux, Génie logiciel et Sofware engineering) de l’IAI-Cameroun vont bénéficier des formations axées sur la programmation électronique, la découpe laser, le scanner 3D, la broderie numérique, l’impression 3D, le montage 3D, le transfert et la sublimation, etc.

Approché à la fin de la réception de ce véhicule voyageur au savoir numérique, Armand Claude Abanda témoigne : «Les étudiants de l’IAI ont une formation solide, dans le cadre de la réalisation des applications informatiques. Il est donc important, pour eux, d’avoir ce cadre de travail qui va leur permettre de traduire leurs idées en réalisations concrètes…».

Toujours des commodités académiques qui font maintenir l’IAI-Cameroun au piédestal de premier pôle d’excellence digitale dans la sous-région, voire au-delà.

En rappel, le Fablab Mobile est un atelier de fabrication autonome, comportant des équipements faciles à prendre en main tels que : découpeuse laser, imprimante 3D, imprimante de bureau, couture numérique avec option broderie, plotter de découpe, électronique, robotique, ordinateurs, connexion wifi…

Comme son nom l’indique, le Fablab Mobile peut se déplacer d’un lieu à un autre en toute sécurité et permet ainsi de mutualiser entre plusieurs structures les appareils numériques high tech qui y sont compris.