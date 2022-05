Familles d'impacts et trajectoires de résilience de la sécurité alimentaire aux risques de catastrophes et changements climatiques au Sahel

Familles d’impacts et trajectoires de résilience de la sécurité alimentaire aux risques

de catastrophes et changements climatiques au Sahel

Mathieu BADOLO

Groupe d’études et de recherche En Environnent, Climat, Société

et développement durable

Centre africain de Recherche Scientifique et de formation (Cres)

Ouagadougou, Burkina Faso, cres@cres-edu.org

- Article de recherche



Résumé

Pour le Sahel et ses populations, les risques liés aux changements climatiques incluent une intensification de l’emprise du climat, une érosion des acquis de développement, une altération des perspectives de développement et des reculs et régressions socio-économiques prononcés.



Une réponse de base à ces risques est une amélioration significative des solutions et trajectoires de résilience aux changements climatiques.



La mesure dans laquelle les solutions de résilience aux changements climatiques préserveront les acquis et perspectives de développement dépendra de la pertinence, de l’efficience et de l’efficacité avec lesquelles elles sont élaborées et mises en oeuvre.



Une démarche et des référentiels d’aide à la décision sont suggérés dans cet article pour la formulation et la mise en oeuvre de trajectoires de résilience aux changements climatiques, orientées par des critères de pertinence, d’efficience, d’efficacité, de performance et d’impact dans le contexte du Sahel, avec une emphase sur la sécurité alimentaire, un secteur de développement particulièrement concerné par les changements climatiques. Ces référentiels sont notamment des familles d’impacts, des familles de vulnérabilité, des familles de solutions de résilience et des segments de trajectoires de résilience.

Les référentiels proposés peuvent être élaborés à l’échelle des territoires par des approches participatives et utilisés pour améliorer les pratiques et solutions d’intégration des changements climatiques dans les stratégies de sécurité alimentaire.



Mots clés : Sécurité alimentaire, Sahel, changements climatiques, familles d’impacts, trajectoires

Cahiers africains des sciences et de l'environnement

