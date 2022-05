KARMA : le 1er moteur de recherche 100% dédié à la protection du vivant

KARMA, le premier moteur de recherche

100% dédié à la protection du vivant

Sous l’effet des activités humaines, un tiers des espèces sont aujourd’hui menacées d’extinction et nous tolérons une souffrance animale industrialisée insoutenable. Protéger le Vivant - dont nous faisons partie - et défendre la cause animale constituent donc un défi majeur et urgent à relever. C’est pourquoi KARMA lance le premier moteur de recherche qui a vocation à agir pour préserver la biodiversité et le bien-être animal. Comment ? En finançant des associations engagées sur ces enjeux et en mobilisant les internautes pour leur permettre de devenir acteurs du changement.

"Si seulement 1% des utilisateurs de Google décident d’utiliser KARMA, cela permettra de financer des actions de protection de la biodiversité et des animaux à hauteur de plus de 1 Mds$ par an, soit plus de 2 fois le budget des Nations unies sur ces sujets !"

Yann Kandelman, co-fondateur de KARMA

KARMA, le moteur de recherche 100% dédié au Vivant

En faisant le choix de KARMA comme moteur de recherche, l’utilisateur soutient gratuitement des associations qui œuvrent à la protection de la biodiversité et à la défense du bien-être animal. Comme sur n importe quel autre moteur, chaque recherche affiche des liens sponsorisés. Mais contrairement aux moteurs classiques, KARMA utilise les revenus générés pour financer des associations qui luttent pour protéger le Vivant. KARMA a retenu 3 associations partenaires afin de concentrer son action et permettre un véritable effet de levier : NOTRE AFFAIRE À TOUS, L214, L'ASPAS.

Comment ça marche ?

SIMPLE ET EFFICACE - Rien ne change pour l'utilisateur lorsqu'il fait ses recherches. KARMA utilise les mêmes algorithmes que les principaux moteurs de recherche. L’interface conserve une ergonomie familière pour pour ne pas déstabiliser l’utilisateur.





ÉTHIQUE - Respectueux de la vie privée : les données des internautes ne sont pas revendues à des tiers ; pas de script pour enregistrer les recherches ou suivre les utilisateurs dans leur navigation sur le web.





PRATIQUE - Parce qu’aucun moteur de recherche ne peut correspondre parfaitement à tous les types de requêtes, KARMA permet d'accéder en un seul clic à une sélection de moteurs de recherche spécialisés.





ACCESSIBLE - Disponible sur tous les appareils. Une extension est également disponible pour un usage encore plus pratique sur ordinateur. iPhone Android ordinateurs tablettes Chrome

KARMA, un projet engagé

KARMA promeut un nouveau modèle d’organisation, : sa mission est de protéger le Vivant en y consacrant l'intégralité de ses bénéfices. Consciente de l’impact du numérique sur l’environnement, KARMA a souhaité adopter un modèle dès sa conception.

KARMA a été fondée en mars 2021 par Yann Kandelman et Antoine Maurel. Tous deux spécialistes du numérique, ils se sont rencontrés chez Orange où ils ont travaillé ensemble pendant plus de 10 ans. Préoccupés depuis de nombreuses années par les enjeux écologiques - et membres de la Fresque de la Biodiversité -, ils ont souhaité mettre leurs connaissances de l’écosystème et des business models du Web au profit de la lutte pour préserver notre planète et ses habitants. éthique et à but non lucratif durable.

KARMA est plus qu’un simple moteur de recherche…

Le second levier de KARMA est de permettre à ses utilisateurs de s’impliquer davantage, pour devenir acteur du changement. Sur mobile ou sur ordinateur, il offre un fil d’actualité regroupant des ressources pour s’informer au quotidien sur la crise de la biodiversité et la cause animale (articles, podcasts, vidéos, rapports) et pour agir concrètement (pétitions, actions concrètes à mener, bénévolat...). module Learn & Act KARMA est membre du réseau , de l’ et signataire du . Impact France incubateur Belle de Mai Climate Act