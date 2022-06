2 juin 18h - Conférence : découvrez ces entreprises qui inventent de nouveaux modèles économiques !

L'économie n'est pas un jeu à somme nulle. Nous pouvons restructurer la mondialisation au bénéfice de tous.” nous disait Joseph Stiglitz dès 2006. Après 2 ans de crises sanitaire, économique et sociale dans la majorité des pays du monde, ces 2 phrases semblent plus que jamais à l’ordre du jour. Mais comment faire et par où commencer pour réinventer la mondialisation et proposer de nouveaux modèles économiques ?

%uD83D%uDD2D Pour engager ce processus de transformation sociale et sociétale, il est nécessaire d’avoir des leaders qui changent le récit dominant, qui proposent une autre vision de l'avenir. Les entreprises peuvent et doivent avoir ce rôle de proposer des imaginaires et des perspectives de nature assez puissants pour faire évoluer le système actuel et entraîner des centaines de milliers de personnes vers une autre direction. Il est donc essentiel d'incarner la transition, de la rendre désirable, de redonner espoir et confiance, tout en restant lucide et patient.

%uD83E%uDDE0 La Fondation Terre Solidaire, la Convention des Entreprises pour le Climat et Makesense ont identifié des dirigeantes et dirigeants qui incarnent cette transition et nous permettent de « Penser autrement la place de l’économie ». Venez les rencontrer et découvrir leurs témoignages inspirants et leurs retours honnêtes sur les obstacles et difficultés qu’ils ont dû surmonter.

%uD83D%uDD0E Au programme :

Accueil par nos 3 organisateurs, Armelle Du Peloux de la CEC, Philippe Mayol de la Fondation Terre Solidaire, Alizée Lozach’meur de makesense, et introduction : pourquoi est-il urgent de penser de nouveaux modèles économiques ?

Table ronde et retours d’expérience croisés de dirigeantes et dirigeants qui incarnent ce changement :

Astrid Pelletier, Groupe Bouygues, DG de la filiale Elan spécialisée dans la réhabilitation de friches urbaines et la conception de lieux de vie bas carbones et inspirés du vivant

DG de la filiale Elan spécialisée dans la réhabilitation de friches urbaines et la conception de lieux de vie bas carbones et inspirés du vivant Gilles Vallier, co-fondateur de K-Ryole, solution de logistique dernier kilomètre avec une remorque électrique pour vélo qui permet de transporter des charges lourdes sans effort

Échanges informels et cocktail avec nos traiteurs solidaires