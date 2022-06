Atelier en ligne durabilité environnementale et apprentissage mixte pour l'Enseignement et la Formation Professionnelle initiale (EFP-I) dans le secteur du meuble et du bois

Retrouvez-nous le dimanche 5 juin 2022 à l'occasion de la Journée mondiale pour l'environnement - Atelier en ligne de 14h à 15h30

Atelier de partage et de démultiplication autour du projet ERASMUS TABLE « Atteindre la durabilité environnementale grâce aux opportunités d'apprentissage mixte pour l’Enseignement et la Formation Professionnelle initiale (EFP-I) dans le secteur du meuble du bois » [TAckling Environmental sustainability through Blended Learning opportunities for ivEt in the furniture and wood sector]

Le programme TABLE est co-financé dans le cadre du Programme ERASMUS de la Commission européenne (Projet numéro 2020-1-FR01-KA202-079899)

L’objectif du projet est de donner aux enseignants de nouvelles connaissances sur la durabilité environnementale et la réduction de la consommation de ressources naturelles afin d'accroître l'engagement des étudiants dans les programmes d'EFP (Enseignement et Formation Professionnelle) liés au secteur du mobilier et au secteur du bois en général.

Le but du projet TABLE est :

1. Améliorer la durabilité environnementale grâce à l'éducation dans le secteur du bois et des meubles en bois dans les écoles d’Enseignement et de Formation Professionnelle initiale (EFP-i)

2. Assurer une culture de la qualité dans les programmes d'EFP

3. Renforcer l’accès à la formation et à la qualification pour tous

Deux délivrables intellectuels (IO1 et IO2) seront produits au cours du projet :

IO1 - Conseils pédagogiques et des modules/outils pratiques pour les enseignants en EFP-i dans le secteur du meuble et du bois

IO2 - Lignes directrices pour la bonne mise en œuvre d’un cours Education pour le développement durable dans l'EFP dans le domaine du meuble et du bois.

Toutes les ressources pédagogiques seront disponibles en ligne et gratuitement, pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la durabilité dans le secteur du meuble et du bois.

Une plateforme interactive hébergera les 6 modules pédagogiques :

Module 1 - La durabilité du bois dans le contexte des objectifs de développement durable : de la théorie à la pratique

Module 2 - Changement climatique, biodiversité et énergies renouvelables – La filière bois au cœur des enjeux

Module 3 - Conception durable dans le secteur du meuble et du bois

Module 4 - Gestion des déchets dans le secteur du meuble et du bois

Module 5 - Minimisation de l'impact et de l'utilisation des ressources dans le secteur de l'ameublement et du bois

Module 6 - Compétences vertes, stratégie de communication et développement du marché dans/pour le secteur du meuble et du bois

Les différents modules seront disponibles dans une version (très) longue en anglais et dans des versions synthétiques dans les 6 langues du projet (espagnol, français, italien et polonais, roumain).

Le projet rassemble 6 partenaires de 5 pays européens (Espagne, France, Italie, Pologne et Roumanie).

ENERGIES 2050 – France - Coordinateur

Est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui rassemble des membres et des partenaires de plus de 70 nationalités. ENERGIES 2050 est engagée dans la mise en œuvre de la Grande Transition, incluant les ODD, le changement climatique, la transition énergétique, les villes et les territoires durables, la biodiversité et, plus généralement, le passage à une société plus humaine, plurielle et solidaire. ENERGIES 2050 est engagée dans un grand nombre d'activités, telles que des études techniques et des actions de recherche, la publication des résultats et le partage des connaissances, l'éducation et la formation, la communication au plus grand nombre, l'organisation de réunions et de conférences.

EUROCREA MERCHANT SRL – Italie

est une société de conseil et de formation basée en Italie avec deux bureaux situés à Milan et Naples. Sa mission est d'améliorer la compétitivité de la société européenne, à travers le développement des entreprises, la formation et la création de partenariats transnationaux. La compagnie est spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des PME, l’éducation et la formation (dans le domaine du développement des affaires, des ressources humaines, de l’organisation et de l’internationalisation) et les projets européens.

AGRUPACION EMPRESARIAL INNOVADORA DE FABRICANTES DE MUEBLES Y AFINES DE LA REGION DE MURCIA, AMUEBLA – Espagne

est l’association des pôles des entreprises du secteur de l'habitat de la région de Murcie, en Espagne, créée dans le but de promouvoir des actions conjointes entre les entreprises du secteur du meuble avec d'autres secteurs.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV, UNITBV – Roumanie

est un établissement d’enseignement supérieur situé à Brasov, en Roumanie. Par son offre d’enseignement, la recherche scientifique et le nombre d’étudiants, elle représente l’une des plus grandes universités roumaines. La mission de l’Université de Transylvanie de Brasov est la production et le transfert de connaissances vers la société au moyen de la formation initiale aux diplômes de licence, de Masters 1 et 2 et de Doctorat, de recherche scientifique avancée, de développement, d'innovation et de transfert technologique.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, NERDA – Roumanie

est une agence génératrice de développement économique et social dans la région du Nord-Est de la Roumanie. L'agence élabore des stratégies, attire des ressources, identifie et met en œuvre des programmes de financement et offre des services pour stimuler le développement économique durable, les partenariats et l'esprit d'entreprise.

Zespol Szkol Drzewnych i Lesnych, ZSDiL – Pologne

Le complexe scolaire de la technologie du bois et de la foresterie à Garbatka-Letnisko est une école professionnelle qui a plus de 70 ans de tradition dans la formation professionnelle de la technologie du bois. Le personnel enseignant est composé de personnes passionnées par leur métier. Elles ont des connaissances théoriques et pratiques grâce à la coopération avec les entreprises. Cette école propose des programmes de formation professionnelle pour les enfants et des cours de formation continue pour les adultes.