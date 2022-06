L'éco-festival engagé Notes en Vert à Périgny revient les 24, 25, 26 juin !

Pour la 11ème année, Léa Nature soutient le Festival aux côtés de l’association MondOmélodie ; et la Fondation Léa Nature / Jardin BiO organise le Village Nature.

Après les dernières éditions quelque peu chamboulées par un contexte peu propice à l’organisation des rassemblements festifs, c’est avec enthousiasme que nous vous annonçons que l’éco-festival aura lieu cette année les 24, 25, 26 juin pour une édition qui s’annonce haute en couleur.



TISSER DES LIENS ENTRE CULTURES ET ÉCOLOGIE



Créé en 2012, Notes en Vert offre au public un espace de divertissement et de culture, carrefour d’échanges, de tolérance et de sensibilisation autour de l’écologie.

Installé dans le magnifique parc des Coureilles à Périgny, l’évènement souhaite favoriser l’évolution des pratiques et valoriser les diversités sous toutes leurs formes (culturelles, sociétales, écologiques) au travers de spectacles, concerts, et ateliers gratuits. Durant trois jours, un public familial et intergénérationnel aura la chance de :

- écouter des concerts d’artistes des 4 coins du monde

- participer aux ateliers du Village Nature, où les associations locales sensibilisent les visiteurs au respect de la nature de manière ludique

- déambuler au sein du Village Artisanal où sont vendus des produits locaux et bio

- se restaurer au sein de l’aire de foodtrucks proposant un voyage gustatif aux mille saveurs



ZOOM SUR LE VILLAGE NATURE, UNE JOURNÉE POÉTIQUE AUTOUR DES « MYSTÈRES DU VÉGÉTAL »



Cette année, arbres, fleurs, fruits, légumes et coraux seront les grandes stars aux côtés des artistes et musiciens de la Grande Scène.

En complémentarité avec les concerts organisés par l’association mondOmélodie, qui assurent une ambiance chaleureuse et festive, le Village Nature organisé le samedi 24 juin par la Fondation Léa Nature / Jardin BiO est un rendez-vous incontournable, très attendu des familles. Son objectif est de sensibiliser à une thématique en relation avec la nature et l’écologie, au travers d’animations ludiques et gratuites. Cette année, le choix s’est porté sur la découverte des « Mystères du végétal ». Les associations présentes redoubleront de créativité pour proposer plus de 40 ateliers et spectacles en lien avec cette thématique inspirante :

- Ateliers nature : pour inciter à aimer et protéger la biodiversité en découvrant tous ses secrets ;

- Ateliers artistiques : pour repousser les limites de son imaginaire et de sa créativité, à tout âge ;

- Ateliers bien-être : pour s’initier à différentes disciplines relaxantes, et trouver la parfaite harmonie entre le corps et l'esprit ;

- Ateliers sportifs : pour favoriser la santé et profiter d’un cadre naturel idéal pour des activités de plein air.



Quelques exemples :

- Fabrication de libellules en joncs et feuilles de lierre – avec l’association La Cicadelle

- Escape Game des graines – avec l’association Graines de troc

- Immersion dans le monde des abeilles au sein d’une ruche-dôme – avec l’association Les Ailes de la Vie

- Déambulation de Dame Nature et sa Cigale – avec la Cie Les Ego Cintrés

- Éco-manège à pédales « Le temps des sourires »

- Baptême de poney – avec La Maison du poney

- Tyrolienne - avec Week’N’go

- Rigologie – avec Optimum Yoga



… et bien d’autres encore !

P

lus d’informations sur le Festival Notes en Vert et sa programmation :

- Par mail info.notesenvert@gmail.com



- Sur la page Facebook de l’événement https://www.facebook.com/notesenvert/



- Sur le site internet https://www.notesenvert.fr/





S'ENGAGER POUR RÉDUIRE L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS FESTIFS ET CULTURELS

Les organisateurs, conscients de l’impact environnemental des événements culturels de grande ampleur, ont fait le pari d’organiser un festival qui respecte les valeurs écologiques qu’il souhaite véhiculer. Toutes les étapes de l’organisation respectent ainsi une charte écoresponsable constamment améliorée, impliquant l’ensemble des parties prenantes (organisateurs, bénévoles, prestataires, associations, festivaliers…).

Les engagements de Notes en Vert :

- Réduire les déchets à la source : limitation du plastique en privilégiant la vaisselle réutilisable, consignée ou composable, fabrication de scénographie DIY à base de récupération...

- Valoriser les déchets produits : en 2021, plus de 90% des déchets produits ont été revalorisés grâce à un tri sélectif rigoureux et au compostage des biodéchets.

- Préserver le site et les ressources : distribution de cendriers de poche, installation de toilettes sèches, fabrication et installation d’hôtels à insectes en amont de l’événement…

- Privilégier l’ancrage local : travail en collaboration avec des prestataires locaux, restauration issue de produits bio et locaux...

- Sensibiliser tous les publics : animations gratuites autour de l’environnement, sensibilisation des artistes, mise en place d’un stand de prévention…

Dans une volonté d’amélioration continue, chaque nouvelle édition se donne pour objectif de trouver des solutions à certaines contraintes et met en œuvre des améliorations éco-responsables. La bataille des déchets plastique étant quasiment gagnée, Notes en Vert s’attaque désormais au challenge de la sobriété carbone ! Un bilan énergétique complet et très détaillé sera réalisé cette année par des professionnels en vue de trouver des solutions concernant la consommation électrique. L’adoption d’une restauration principalement végétarienne et à base de produits frais pour les bénévoles et les artistes est également une belle amélioration qui permettra de réduire considérablement l’empreinte carbone de l’événement, tout en faisant découvrir une cuisine saine et équilibrée aux équipes !