300 banquets citoyens pour refaire société près de chez soi

Les centres sociaux lancent la campagne des banquets citoyens. Jusqu'au 10 juillet 2022, 300 banquets citoyens sont organisés dans l’espace public partout en France et en Outre-mer. Ils invitent les habitants à un moment de respiration et de retrouvailles, un temps pour échanger ensemble sur leurs préoccupations et envies d’agir, un espace pour recréer de la discussion au cœur de la vie du quartier.

Dans un contexte post crise sanitaire et de liens à retisser entre citoyens et représentants politiques, on a, plus que jamais besoin de se retrouver ensemble. Cela ne va pas toujours de soi. Certaines personnes se sentent exclues de la société ou ne se sentent pas légitimes pour s’exprimer. Leur parole n’est pas toujours prise en compte et il devient difficile pour elles de trouver leur place. C’est pour cela que la campagne des banquets citoyens est lancée : pendant 2 mois, 300 banquets citoyens vont être organisés dans l’espace public dans 65 départements, en métropole et en Outre-mer. On y parlera d'écologie - beaucoup - ou encore d'alimentation, de solidarité, de justice sociale, de discriminations ou encore de vie du quartier et de projets)

Le banquet citoyen, inspiré des banquets républicains du 19ème siècle, est une expérience de démocratie populaire de terrain, alliant débat et convivialité dans l’espace public. Autour de grandes tablées, d’activités partagées, de discussions animées, il y aura de la place pour que chacun.e se réapproprie les sujets qui le ou la concerne et dialogue avec d’autres au-delà des divergences.

Le tout dans un espace ouvert, accessible, organisé avec et pour les habitant.es. Le centre social est l’endroit de proximité où l’on cultive le lien social et où l’on s’organise ensemble pour construire un monde meilleur. Et comme le centre social, c’est chacun d’entre nous, les banquets citoyens seront organisés en dehors de nos murs, sur les places de marché ou devant les écoles, dans les parcs ou au pied des immeubles, là où on l’on vit, se rencontre, se retrouve. Avec une multitude de méthodes pour animer le débat, et une richesse de sujets de discussion issus des préoccupations des personnes.

Un banquet citoyen près de chez soi, pour collecter la parole de toutes et tous, et nourrir du projet politique de la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF) pour les 10 ans à venir. Et si on écoutait ce que les gens ont à dire partout en France ? C’est pour être au plus près des besoins et envies d’agir de chacun – ce que font les centres sociaux au quotidien, grâce à leur ancrage local – que 300 banquets auront lieu de mai à juillet 2022 dans le cadre d’une démarche nationale. Une dynamique accompagnée par un réseau centenaire de 1400 centres sociaux, 57 unions et fédérations locales et une fédération nationale, fort de ses valeurs de solidarité, de démocratie et de dignité humaine.

Créée en 1922, reconnue d’utilité publique et agréée au titre de jeunesse et d’éducation populaire, la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France (FCSF) réunit près de 1400 centres sociaux et 57 fédérations locales, qui agissent partout en France, au plus près des habitant.es. Les centres sociaux sont des structures de proximité qui animent du débat démocratique, accompagnent des mobilisations et des projets d’habitant.es, et construisent de meilleures conditions de vie, aujourd’hui et pour demain. Chaque année, ils accueillent près de 2 millions de personnes.

Pour en savoir plus :

Pascale Hayter - 06 83 55 97 91

pascale.hayter@lagencerup.fr