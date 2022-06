Création d'un circuit court : facile !

Vous aimez manger des produits locaux avec des labels engagés ? Voulez-vous acheter ce qui est fraîchement cueillis et de saison ? Bonne nouvelle !

Nous voulons donc vous donner la possibilité de manger des produits locaux sains avec des labels qui comptent (au moins bio) près de chez vous.

Aujourd'hui, une grande partie des aliments ou stockés près de chez vous ne sont pas sains et de bon goût, car en plus ils ne sont pas de saison. C'est pourquoi vous voulez soutenir les petits producteurs et artisans qui travaillent dans le respect de leur terre et de leur client.

Afin de développer un marché local, la meilleure solution serait de créer une association leur permettant de proposer leurs produits en vrac à des prix plus adaptés.

C'est vrai que c'est idéal de savoir que l'argent dépensé va aller directement à celui qui produit et pas aux intermédiaires multiples.

Constituer un groupe

Vous êtes une personne qui croit que les liens sociaux sont essentiels. Vous aimez aller vers les gens que vous rencontrez et vous vous faites facilement des amis.

En plus, vous aimez piloter, organiser et fédérer autour d'un concept fort. Vous êtes passionné par l’idée d’un nouveau projet et aimez aider les gens. En fait, votre passe-temps est de rendre le monde meilleur en vous impliquant dans le développement de nouveaux modes de consommation.

Vous êtes membre actif d'une association, commerçant, élu ou simplement motivé ? Vous avez quelques minutes à donner et aimez collaborer avec vos voisins sur des initiatives locales ? Alors vous êtes le candidat idéal pour devenir un ambassadeur local de la création de circuits courts !

Comment créer son circuit court facilement

Nous avons commencé à travailler avec l’outil BioToutCourt, une plateforme réservée aux professionnels du développement durable et de l'écologie. Vous pouvez créer votre propre circuit court. Vous devenez un référent pour votre ville, votre quartier, votre rue ou votre immeuble ! Nous vous proposons la relation avec les producteurs et artisans bio de votre région qui sont déjà présents sur BioToutCourt et que nous connaissons. Aussi, BioToutCourt prévient ses abonnés consommateurs de votre zone géographique de l'ouverture de votre circuit court. Avec un peu de chance, beaucoup seront proches de vous et vous rejoindront avec plaisir pour bénéficier de l’achat groupé.

Ce qui est sympathique avec l’outil, c’est que vous pourrez suivre l’évolution des commandes et gérer votre groupe.

Il n'y a pas de travail fastidieux et de comptabilité à faire : tout est automatique, paiement compris ! La seule chose à faire est de mettre en place le circuit et tout se fera tout seul.

Dis, comment ça marche

Le jour de votre livraison, vous téléchargez une feuille d'émargement simple et efficace pour que tout se passe bien. Le producteur/artisan télécharge son bon de commande avec facilité afin d'optimiser sa cueillette.

Simple et conviviale, cette plateforme vous donne tous les moyens d’une bonne organisation. C’est souvent ce qui rebute ceux qui souhaite organiser une activité.

En simplifiant le processus d'inscription, l’outil permet aux producteurs/artisans d'améliorer la vie de leurs clients en distribuant les produits de manière plus efficace. D'autre part, les consommateurs qui veulent acheter des produits biologiques peuvent désormais trouver tout ce dont ils ont besoin sur le site et peuvent ainsi éviter de perdre leur temps à chercher ces produits ailleurs !

Et en plus, vous n’êtes pas tout seul parce que derrière le digital, il y a une équipe qui vous accompagne.

La seule condition est de trouver un endroit qui accepte de vous accueillir régulièrement. Et en plus, il n'y aura jamais d'échange d'argent sur place, trop bien !

Et je gagne quoi en créant un circuit court ?

Saviez-vous que de nombreux producteurs seraient heureux d'offrir un cadeau de leur production aux organisateurs d’un circuit court ? La seule chose qu'ils demandent en échange est votre disponibilité le temps d’une à deux heures par semaine.

Vous êtes le maillon qui fait fonctionner cette chaîne d'approvisionnement. Votre dévouement et votre implication pour une agriculture responsable feront de vous une personne exceptionnelle. Parfait pour la confiance en soi !

Vous ne serez pas seul car vos relations seront être aussi le relai de l’aventure si vous ne pouvez être là de temps en temps. Un beau projet comme cela, cela ne se monte pas seul.

Et puis, BioToutCourt ne vous propose pas de vous déclarer en préfecture comme auto-entrepreneur. Pas même le besoin d’être une association.

Mais qui se cache derrière cette plateforme ?

Cette jolie société de l’Economie Sociale et Solidaire créée en 2018 a une philosophie et éthique bien à elle. Son management est collégial et n’est pas détenue pas un fonds de pension américain !

Afin que l’outil fonctionne, il faut malgré tout investir.

Une contribution de 6 % est demandée au consommateur au moment du paiement final et c’est tout. Savez-vous que lorsque vous rentrez dans une grande surface, même bio. La marge du circuit est en moyenne de 50 % et peut parfois aller jusqu’à 80 %... Là, la couleur est annoncée, vous savez que le producteur aura 94 % du prix que le consommateur paye.

Alors, on fonce !

Vous voulez promouvoir une agriculture plus responsable et développer une économie plus respectueuse pour tous ? Vous souhaitez vous offrir la possibilité de créer votre propre circuit court. Votre contribution à encourager les gens à acheter directement aux fermes, à augmenter la qualité de leur alimentation et à créer des liens sociaux entre producteurs et consommateurs.

C’est simple, prenez attache directement ICI

En savoir plus sur BioToutCourt, rendez-vous sur le site !