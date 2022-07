Comment protéger la faune sauvage pendant les moissons ?

La récolte des céréales est une période clé pour les agriculteurs mais aussi impactante pour la faune et la flore. La Filière CRC® - Culture Raisonnée Contrôlée - travaille quotidiennement à développer de bonnes pratiques agricoles favorables à la biodiversité, en particulier lors des moissons.

Marquée par les fortes chaleurs, la moisson des céréales s’apprête à démarrer partout en France : une période durant laquelle la faune est particulièrement vulnérable. Le passage des moissonneuses-batteuses récoltant en général de l’extérieur vers l’intérieur des parcelles laissent peu de chance à la faune à poils ou à plumes qui vit dans les cultures de pouvoir s’échapper, et ce malgré la vigilance des conducteurs. Chevreuils, lièvres, faons, faisans, perdrix … peuvent se retrouver piégés au milieu des champs.

Depuis sa création en 1989, la Filière CRC® agit pour la protection de la biodiversité, et a instauré entre autre dans ses cahiers des charges des techniques de récolte pour protéger les espèces animales.

Les 3 500 agriculteurs partenaires de la démarche CRC® s’engagent ainsi à respecter plusieurs bonnes pratiques ayant le moins d’impact sur la faune lors des moissons :

Pour la récolte, les agriculteurs détourent les parcelles, puis, récoltent à partir du centre, afin de permettre aux animaux présents dans la culture de s’échapper vers l’extérieur avant le passage de la moissonneuse. Ils évitent également de travailler de front lorsque plusieurs moissonneuses récoltent une même parcelle.

La Filière CRC® est la 1re démarche en France certifiée pour ses pratiques agricoles favorables la biodiversité*

Ces actions s’inscrivent dans une démarche globale de la Filière CRC® en faveur de la biodiversité ; par exemple : protection de tous les points d’eau par des bandes enherbées, protection des chemins, participation aux programmes de sauvegarde d’espèces animales ou végétales menacées…

*Certifiée par le Ministère de l’Agriculture depuis 2012

A propos de la Filière CRC®

La Filière CRC® - Culture Raisonnée Contrôlée® - est née en 1989, sous l'impulsion d'agriculteurs français souhaitant produire autrement des céréales de qualité, bonnes pour les Hommes et pour la Nature. Ces agriculteurs se sont engagés à produire des céréales 100 % françaises, cultivées de manière raisonnée selon de bonnes pratiques agricoles favorables à la biodiversité et stockées sans traitement après récolte. Cette démarche d’excellence a été officiellement reconnue en 1999 par le Ministère de l'Agriculture avec l’obtention d’une Certification de Conformité Produit pour les céréales. La Filière CRC® se donne des objectifs de moyens et de résultats : elle est contrôlée par un organisme indépendant et de nombreuses analyses sont faites pour s’assurer de la qualité des céréales. En outre, la Filière CRC® favorise une meilleure rémunération des agriculteurs (système de prime à la tonne). La Filière CRC® compte 134 entreprises adhérentes (organismes stockeurs, meuniers, industriels et distributeurs) et près de 3 500 agriculteurs, produisant plus de 600 000 tonnes de blés par an, soit environ 10% des blés français écrasés par la meunerie française.

La Filière CRC® est un des membres-fondateurs du Collectif de la Troisième Voie des Filières Agricoles Responsables. Pour plus d’informations : www.filiere-crc.com

