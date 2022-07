Rencontres d'UVED 2022 :Former 100% des étudiants à la Transition écologique

Rendre l'optionnel obligatoire !

le Mardi 12 juillet 2022 à Paris, de 9h45 à 17h00

(accueil petit-déjeuner à partir de 9h00)

Maison des Associations de Solidarité (MAS), Salle Mirabelle

10 rue des Terres au C<uré, Paris 13ème

Cette journée souhaite s’inscrire dans la continuité de la publication du rapport «Sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et du développement durable dans l’enseignement supérieur» du groupe de travail conduit par Jean Jouzel et des dynamiques enclenchées dans les établissements d’enseignement supérieur pour sensibiliser et former à ces enjeux.

Certains établissements ont entamé une réflexion pour faire évoluer leurs maquettes pour former un maximum d’étudiants sur ces enjeux, proposé des séminaires transversaux à des centaines d’étudiants, ou mis en place des cours supplémentaires, de manière obligatoire ou optionnelle. Certaines initiatives sont des actions concrètes, basées sur l’utilisation de ressources ou de MOOC UVED, tandis que d’autres sont encore à l’état de projet mais force est de constater qu’une vraie dynamique a été enclenchée à l’échelle nationale.

UVED propose d’accompagner ce rapport et faire que la dynamique se poursuive !

A travers les retours d’expériences des établissements qui pourront en inspirer d’autres et les ateliers organisés l’après-midi, cette journée d’échange et de partage permettra aux établissements de trouver des réponses aux problématiques qu’ils rencontrent pour faciliter et accélérer la mise en place d’actions et de stratégies et repartir avec des éléments qui les structureront.

Cette journée est divisée en deux temps : deux conférences et une table-ronde le matin et l’après-midi, une présentation et deux ateliers.

Le repas se fera autour d’un buffet préparé par un traiteur éco-responsable et respectueux de notre planète.

