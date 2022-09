Webconf APCC - Dispositif FRET21 : Inciter les entreprises agissant en qualité de donneurs d'ordre des transporteurs à mieux intégrer l'impact des transports dans leur stratégie de

C’est la mission du programme EVE/FRET21 : Vous donner les outils et moyens de transformation pour embarquer votre entreprise dans la transition énergétique et écologique des activités de transport, au bénéfice de l’environnement et de votre performance économique :

L’ambition sur la réduction de la demande énergétique du secteur est très importante et nécessite d’accroître substantiellement les efforts d’efficacité énergétique du transport et de la logistique.

La Stratégie Nationale Bas Carbone prévoit pour le secteur du transport une réduction des émissions de 28% en 2030 par rapport à 2015 et la décarbonation complète du secteur à horizon 2050. À lui seul, Le transport de Fret représente 12% des émissions carbone en France et dépend du pétrole comme source de combustible à hauteur de 95%.

Ressources complémentaires