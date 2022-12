Mobilité durable : 142,2 km de voirie entretenus, réhabilités et construits par le MINHDU au Cameroun

Au cours de la présentation de son rapport d’activités 2022 à la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée nationale, le 02 décembre à Yaoundé, la ministre de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU), Célestine Ketcha Courtès, fait état de 142,2 km de voirie entretenus, réhabilités et construits au Cameroun, dans le cadre du programme développement des infrastructures de transports urbain et de mobilité durable.

Il s’agit de : 15 km de routes entretenus dans les villes d'Ayos, Mbanga, Sangmélima, Bankim, Mayo-Darlé, Mayo-Banyo ; 59 km de routes bitumées réhabilités dans 13 villes du pays dont Obala, Dimako, Nitoukou, Tombel et Santa ; 55 km de routes construites dans les villes de Buea, Douala, Yaoundé, Bafoussam et Limbe avec un financement de l'AfCON ; 2,202 km de routes en béton bitumineux à Batouri avec un financement de la Banque mondiale, dans le cadre du Projet de développement des villes inclusives et résilientes (PDVIR) ; et 11 km de voirie d’un profil de 2x3 voies avec trois échangeurs, deux ponts et les voies connexes à la ville de Yaoundé (section dite rase campagne de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen).

Du volet développement de l’Habitat, à la prunelle des yeux du président de la République, en 2022, 180 logements supplémentaires dont 100 à Olembé (Yaoundé) et 80 à Mbanga Bakoko (Douala) ont été construits. Ce qui porte à 740 le nombre de maisons achevées pour les premiers 1675 logements sociaux confiés aux petites et moyennes entreprises (PME) nationales.

Dans le registre social, 400 jeunes ont été formés à la technique de fabrication et de pose de pavés dans les communes de Ngaoundal, Banyo, Djoum et Ambam et 08 unités pilotes de production des pavés ont été équipées dans lesdites collectivités locales et celles de Dschang, Baham, Ngoumou et Bondjock. Et plus de 2350 jeunes ont été recrutés, formés et employés in situ dans les chantiers de production de pavés à Maroua et Bamenda, dans le cadre du C2D Capitales Régionales 2.

Et en vue de poursuivre la modernisation et l’embellissement des agglomérations camerounaises tels que prescrits par le chef de l’État, la MINHDU a, pour l’année 2023, sollicité une enveloppe budgétaire de 118 milliards 200 millions de FCFA.