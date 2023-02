Dr Jetro Nkengafac, la 2ème femme qui accède au grade de Directeur de recherche à l'IRAD (Cameroun)

Compétence et dévouement de la gent féminine en matière de recherche agricole. L’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) enregistre deux femmes au grade de Directeur de recherche en l’espace de deux ans. Grade plus élevé et prestigieux du corps d’élite des chercheurs.

C’est la preuve à suffire que la femme occupe un rôle primordial dans la recherche au quotidien au sein de l’Institut bras séculier de l’État en de développement agricole au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale que dirige le Dr Noé Woin.

En effet, le Dr Jetro Nkengafac Épse Njukeng fait partie des trois Directeurs de recherche décrochés par l’IRAD dans le cadre de l’avancement de grade des chercheurs des instituts de recherche sous-tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI), rendu public le 22 décembre 2022 à Yaoundé.

Titulaire d’un Doctorat en chimie de l’Université de Buea (région du Sud-Ouest) en 2014, au moment de l’accession à cet illustre grade, Mme Njukeng trône sur le Centre de recherche agricole (CRA) d’Ekona (région du Sud-Ouest), où elle a la lourde et exaltante charge de superviser les activités de recherche de la zone agroécologique IV du Cameroun.

Évidemment, pour franchir ce piédestal très sélectif, la chimiste a été Attachée de recherche (2002), Chargée de recherche (2008) et Maître de recherche depuis 2015.

De par son dynamisme légendaire, elle a occupé bien de postes de responsabilité au sein de l’IRAD, notamment chef de laboratoire d’agro-physiologie, coordonnateur scientifique régional (zone agroécologique IV), et chargée de recherche et chef du laboratoire de technologie du caoutchouc.

À la quête sans répit du savoir et savoir-faire, elle aura l’insigne honneur de participer à plusieurs séminaires de formation, conférences et colloques aux plans national et international.

Dans la même veine, des bourses de recherche et ateliers de renforcement des capacités vont permettre à la quadragénaire de consolider ses aptitudes et compétences scientifiques, notamment dans les domaines aussi soutenus que la spectrophotométrie et la chromatographie, la chromatographie d’exclusion stérique, l’analyse spectro-colorimétrique et la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire. De ses nombreux travaux de recherche, Mme Njukeng bardée de plusieurs distinctions honorifiques est auteure de 38 publications scientifiques.

Dans le partage de son savoir et savoir-faire depuis pratiquement une vingtaine d’années, elle a encadré plusieurs étudiants dont quatre du niveau de Master. Elle suit actuellement un doctorant.

En rappel, depuis le 16 décembre 2020, Dr Pauline Mounjouenpou épouse Limi (Doctorat Ph.D en biotechnologie et microbiologie, option sciences des aliments de l’Université Montpellier II en France) est la première femme à faire son entrée fulgurante dans le cercle élitiste de Directeurs de recherche à l’institut de Nkolbisson. Bon vent à ces deux dames qui honorent le management actuel de l’IRAD !