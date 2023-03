Commown fait partie des Licoornes qui rassemble plusieurs coopératives engagées pour la transition et construire un modèle économique alternatif : Mobicoop, Enercoop, TeleCoop, CoopCircuits, Railcoop, Citiz, Label Emmaüs, Commown et La Nef.

Avec l’ offre Gaming Linux l ancé par Commown, il est désormais possible de jouer aux derniers titres en date , et à de très nombreux jeux, y compris des grands studios, sans baisse de performance tout en limitant son impact carbone pour la planète.

La démarche et la vision de Commown pour un gaming plus responsable s’articulent sur deux axes principaux :

La course à la puissance et la démocratisation du streaming ont un impact négatif sur l’environnement. Commown invite à raisonner les besoins en puissance de calcul , notamment en se retirant de la course au photo-réalisme si importante dans le marché triple-A.

Commown interroge et remet en question nos pratiques de consommateurs en matière de gaming. Les pratiques commerciales entourant cette industrie en forte croissance poussent rapidement les machines à l’obsolescence, peut-être plus vite que dans tout autre domaine.

Gaming plus responsable ? Commown le prouve et lance une offre Gaming Linux : le jeu vidéo indépendant sous Linux

