Webconf APCC - Intégrer l'organisation de la mobilité dans la revitalisation des centres villes

Le 23 mars de 11h à 12h30

Résumé

Les programmes de revitalisation des villes moyennes lancés en 2018 par les dispositifs Cœur de Ville et complétés en 2020 par les programmes Petites Villes de Demain, ont permis de définir des projets de territoire clairs pour les communes de petites et moyennes tailles. Ces projets se sont concrétisés par plusieurs préconisations à mettre en œuvre détaillant notamment les moyens d’actions à enclencher par les communes.

Parmi ces actions, l’organisation de la mobilité possède une place importante en s’inscrivant comme un levier pour apaiser les centres-villes. Elle est aussi un vecteur important dans l’évolution des usages, et particulièrement dans les pratiques décarbonées qui sont recherchées aujourd’hui pour les déplacements au quotidien. L’organisation des mobilités au service d’une revitalisation des territoires passe par un travail d’analyse fin et de contextualisation permettant d’allier report modal, réorganisation des espaces publics, place de la voiture en ville et développement des modes actifs tout en conservant et en développant une attractivité résidentielle et économique pour les centres-villes. Nous vous proposons aujourd’hui d’explorer ces leviers de la mobilité et leurs impacts et les limites sur la revitalisation des centres-villes des communes de petites et moyennes tailles.

L’objectif de cette webconférence est de revenir sur la finalité de ces différents dispositifs tout en questionnant leur résultat et les actions qui en ont découlés. La concrétisation des enjeux qui y ont été définis et leur mise en œuvre est au cœur des échanges proposés aujourd’hui.

Intervenant.e.s

Corentin Rey, Chargé de mission chez Iter

Géraud Acquier, Chef de projets chez Iter

Guillaume Baldy, Adjoint à la ville de Figeac

Pour consulter nos webconférences précédentes, n’hésitez pas à vous rendre sur la page dédiée !