Cacao sans déforestation : WWF-Cameroun récompense les agriculteurs et les coopératives du Sud

Des agriculteurs exceptionnels de la commune de Mintom, dans la région du Sud du Cameroun, qui pratiquent la production de cacao sans déforestation, ont reçu des récompenses et du matériel de la part du Fonds mondial pour la nature (WWF). Trois coopératives (SOCOCAM-COOPCA, SCOOPS-PROCAM et SCOOPS EX-PFNL) et 26 agriculteurs ont reçu des prix pour la mise en œuvre de pratiques agricoles écologiques exemplaires ayant conduit à un cacao de qualité et à des rendements accrus. Les prix et le matériel ont été remis aux agriculteurs le 14 juin, lors d'une cérémonie de remise de prix d'excellence à Mintom, en présence des autorités administratives et des responsables locaux, des délégués départementaux des ministères sectoriels clés (Forêts et Faune, Agriculture), des partenaires OSC, des chefs traditionnels, des agriculteurs et des communautés locales et autochtones.

Les lauréats ont été choisis en fonction de : la quantité et la qualité du cacao produit par hectare, la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement, les connaissances sur la récolte et la post-récolte et la capacité à expérimenter des méthodes novatrices. En reconnaissance de leur travail, le directeur national du WWF, Alain Bernard Ononino, a remis aux lauréats du matériel et des intrants agricoles tels que : des brouettes, des machettes, des pulvérisateurs, des tricycles, des motos et une balance de pesée d'une tonne, etc., pour faciliter la transformation et la commercialisation du cacao. Depuis 2021, le WWF, à travers le Programme Paysage des Produits de Base Durables (GCLP), soutient cinq coopératives agricoles engagées dans la production durable de cacao et de produits forestiers non ligneux (PFNL), à savoir : SCOOPS PROCAM, SOCOCAM COOPCA, SCOOPS EX-PFLN, SCOOPS BAKA de BEMBA 2 et SCOOPS BAKA d'ODOUMOU, regroupant environ 300 agriculteurs.

Pour le directeur national du WWF Cameroun, Alain Ononino, le WWF met en œuvre le GCLP dans le but d'améliorer les conditions de vie des peuples autochtones et des communautés locales, tout en préservant la biodiversité autour de la Réserve de biosphère du Dja. « Par exemple, grâce au soutien du WWF, la production de cacao de la jeune coopérative (SOCOCAM COOPCA) est passée de 21 tonnes en 2021 à 52 en 2024. À Mintom, le WWF soutient cinq coopératives », a-t-il déclaré. Une étude menée par le WWF en 2022 révèle que l'un des deux principaux moteurs de la déforestation au Cameroun est l'agriculture. Compte tenu de l'ambition du Cameroun de stimuler la croissance économique par l'agriculture et les industries extractives, cette pression pourrait augmenter considérablement sur les forêts camerounaises.

En réponse à ces menaces, la Feuille de route pour le cacao sans déforestation a été signée en 2021 par le gouvernement camerounais, les acteurs du secteur privé, les OSC et les ONG locales et internationales, dont le WWF. Cet accord-cadre engage les signataires à travailler ensemble pour une production et une commercialisation durables du cacao, la préservation et la réhabilitation des forêts, et l'inclusion des communautés cacaoyères. Pour permettre aux agriculteurs de régénérer et de remplacer les cacaoyers vieillissants, le WWF a soutenu la création de trois pépinières comprenant 25 000 plants de cacao dans les communautés d'Ekombité (15000), d'Esseng (5000) et le village Baka d'Assok (5000).

Le WWF a également construit une unité de transformation post-récolte du cacao, pour permettre aux agriculteurs de traiter un cacao de qualité premium répondant aux normes internationales. Les agriculteurs ont appris à produire du cacao sous ombrage, à utiliser des méthodes de traitement naturelles favorisant des rendements élevés et ne nécessitant pas le défrichage de la forêt pour créer de nouvelles plantations. Mbassi Bitongo, l'un des lauréats, déclare : « Depuis que j'ai commencé à appliquer les leçons de la formation offerte par le WWF, ma production augmente régulièrement. Si j'étais à une tonne par an, cela monte à une tonne et 100 kilos ».