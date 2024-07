Haïti Agriculture

L’Ingénieur Agronome Guesler Desir opte pour de programmes de subvention face aux défis sans précédent « Une nécessité économique et sociale »

L'agriculture haïtienne, pilier traditionnel de l'économie nationale, fait face à des défis sans précédent. La mondialisation, les changements climatiques, et la concurrence internationale ont fragilisé ce secteur essentiel. Dans ce contexte, l'intervention de l'État par le biais de subventions agricoles apparaît comme une obligation pour assurer la survie économique et sociale d'Haïti.

Situation globale de l’agriculture au 21ème siècle

Au 21ème siècle, l’agriculture dans le monde est un secteur fortement en difficulté .Dans les pays développées, même les grandes exploitations agricoles dépendent fortement des subventions étatiques pour rester compétitives sur le marché global. Des pays comme les États-Unis et les membres de l'Union européenne allouent des budgets conséquents pour soutenir leur secteur agricole. Ces pays pratiquent souvent des politiques protectionnistes pour protéger leur agriculture contre les fluctuations du marché mondial et les produits importés.

Des pays africains comme le Rwanda et le Malawi ont mis en place des programmes de subventions agricoles qui ont significativement augmenté la productivité et les revenus des agriculteurs.

Des exemples en Inde et au Brésil montrent comment les subventions peuvent transformer l'agriculture en un secteur dynamique et compétitif.

En Haïti, les paysans sont délaissés à eux-mêmes. Les rendements à l’hectare chutent. L’exploitation de la parcelle devient déficitaire. Les terres sont alors abandonnées et les paysans migrent vers les villes, se positionnant en forte densité dans des sites fragiles (ravines, terres marécageuses), s’abritant dans des maisons de fortunes avec les conséquences qui en découlent (peu ou pas de revenu, insalubrité, victimes d’insécurité).

Voyons ensemble quelques actions à entreprendre en Haïti dans un programme de subvention aux agriculteurs.

Le zonage

Le zonage des cultures consiste à diviser le territoire en différentes zones où la culture prédominante est encouragée et pratiquée de manière intensive. Il permet d’optimiser la production agricole en prenant en compte les spécificités climatiques, pédologiques de chaque région. Le zonage permet de concentrer les efforts de rendre disponibles des semences adaptées et matériels agricoles adaptés à chaque zone spécifique. Dans les régions où la culture de la banane est prédominante, des centres de production de plantules de banane par tissu culture peuvent être établis.

Outillage agricole approprié

L’état peut fournir des équipements spécifiques aux types de cultures et aux conditions de chaque zone, par exemple, des machines pour labourage, des équipements pour plantation. Un service de location des équipements peut être mis en place par zone d’action. Les agriculteurs peuvent recevoir une formation spécialisée sur l’utilisation de ces outils, et des services de maintenance peuvent être mis en place localement, augmentant l'efficacité et la longévité des équipements.

Formation

Des sessions de formation peuvent être développées en fonction des cultures spécifiques permettant aux planteurs d’acquérir des compétences spécialisées améliorant ainsi la productivité et la qualité de la production. Les méthodes audiovisuelles peuvent être utilisées. Des émissions de formation sur différentes type de culture peuvent être disponibles sur des sites web spécialisés du Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Durable (MARNDR).

Intégration verticale de la filière

Une intégration verticale efficace de la filière agricole, englobant la production, la transformation, et la commercialisation est nécessaire. Les produits agricoles peuvent être transformés localement. Les zones dédiées à la production de fruits peuvent développer des usines de jus, de fruits séchés ou de confiture à proximité.

Enregistrement des agriculteurs

L'enregistrement des planteurs sur une base de données informatisée, avec relevé biométrique et géolocalisation des parcelles, représente un outil puissant pour optimiser l'efficacité et la transparence des programmes de soutien agricole. Voici comment ce système peut servir les vrais planteurs et empêcher le détournement de l'aide.

Authentification sécurisée : Les données biométriques offrent une méthode de vérification unique et difficile à falsifier, garantissant que seules les personnes autorisées accèdent aux ressources et aux services.

Élimination des fraudes : Les technologies de reconnaissance faciale et d'empreintes digitales empêchent les tentatives de doublon ou de fausse identité, réduisant ainsi le risque de détournement des aides destinées aux planteurs.

Géolocalisation des parcelles

En associant chaque planteur à une ou des parcelles géolocalisées, il devient possible de suivre précisément où et comment les ressources sont utilisées. Cela permet de s'assurer que l'aide va directement aux parcelles enregistrées.

Engagement de jeunes et d’étudiants pour l’enregistrement des planteurs.

Les jeunes peuvent être formés pour utiliser des tablettes équipées de logiciels de collecte de données et de géolocalisation. Ils peuvent ainsi enregistrer les planteurs et cartographier leurs parcelles de manière précise et efficace. Former des jeunes locaux permet de développer des compétences technologiques et de gestion des données au sein de la communauté,

Conclusion

En somme, nous pouvons dire qu’il est une nécessité stratégique d’assurer la survie et la prospérité économique du pays. Les programmes subventions agricoles peuvent transformer les défis en opportunités. Ils ont une grande capacité à revitaliser l'économie rurale et garantir une sécurité alimentaire durable pour le bien-être de tous et toutes.

Guesler Desir, Ingénieur Agronome

desigues@gmail.com

Cette article est republié par :

Frantzso Alexandre

Travailleur Social, Éducateur

Étudiant Master en Coopération Internationale et Aide Humanitaire

aleantzso@gmail.com