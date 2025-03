Villes durables : la MINHDU Ketcha Courtès lance l'édition 2025 du Concours national %u2018'Villes propres'' du Cameroun

Au cours d’une mission d’inspection et évaluation des travaux des projets du ressort du ministère de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU) dans le Grand-nord du Cameroun, Célestine Ketcha Courtès a procédé au lancement solennel de l’édition 2025 du Concours national ‘’Villes propres’’ du Cameroun, le 28 janvier à Ngaoundéré.

Une campagne d’hygiène et salubrité instruite par le chef de l’État qui, visiblement, encourage et favorise de plus en plus l’observation des bonnes pratiques en termes d’assainissement, modernisation et verdissement des espaces urbains à travers le territoire national.

«Le travail commence aujourd’hui. Nous appelons l’ensemble des communes du Cameroun à compétir. À l’occasion de la Journée mondiale de l’habitat (JMH) 2025, la ville la plus propre et également celle la plus salle seront présentées, pour voir qui plombe les efforts des pouvoirs publics…», a précisé l’ancienne maire de Bangangté, lauréate du prix de des Nations Unies 2014 pour le Service public.

Vraisemblablement, cette innovation vise à susciter davantage l’émulation, en matière d’hygiène et salubrité, entre les 360 communes du Cameroun. Ce d’autant plus que depuis quelques années, avec l’implémentation du processus de décentralisation, les collectivités territoriales décentralisées du pays reçoivent des crédits transférés par l’État, à travers ses démembrements que sont les ministères.

Par ailleurs, selon la Célestine Ketcha Courtès, les résultats de cette compétition à caractère national seront connus fin juin prochain.

En rappel, le prix de l’édition 2024 avait été remporté par la commune d’Ebolowa 2ème (région du Sud).