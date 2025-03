La justice climatique : Atelier - Débat en ligne - Mercredi 26 mars 2025

Rejoignez-nous pour un débat en ligne incontournable sur :

La justice climatique : créer des ponts entre les acteur.trice.s de la justice climatique en Afrique et en Europe

Mercredi 26 mars 2025

En ligne et en français

De 12h00 à 15h00 GMT 1

Vous êtes engagé.e.s dans la justice climatique ou souhaitez mieux comprendre ses enjeux ? Venez échanger et co-construire avec nous !

Co-organisée par UKUZOLA et ENERGIES 2050, cette rencontre est une opportunité unique de renforcer les liens et la coopération entre les citoyen.ne.s engagé.e.s pour un monde plus juste et durable.

Cet événement marquera le 3ème acte de l’Arbre à Palabres sur la justice climatique, après deux premières rencontres organisées en présentiel au Cameroun par UKUZOLA : 1er juin 2024 – Première rencontre & 26 octobre 2024 – Deuxième rencontre.

Pourquoi participer ?

Nous avons conçu cet événement pour :

Favoriser les échanges et la mise en réseau entre les acteur.trice.s de la justice climatique d'Afrique et d'Europe.

entre les acteur.trice.s de la justice climatique d'Afrique et d'Europe. Sensibiliser et mobiliser autour des défis environnementaux et sociaux liés aux changements climatiques.

autour des défis environnementaux et sociaux liés aux changements climatiques. Co-construire une feuille de route citoyenne pour une justice climatique plus inclusive et impactante.

Qui organise ?

UKUZOLA : initiative engagée dans la lutte pour la justice climatique et la promotion des entrepreneur.e.s à impact dans les pays en développement en leur offrant un soutien structurel, logistique et financier, ainsi qu’un coliving solidaire. Son siège social se trouve en France et l’association met en œuvre ses activités en Afrique, notamment au Cameroun.

: initiative engagée dans la lutte pour la justice climatique et la promotion des entrepreneur.e.s à impact dans les pays en développement en leur offrant un soutien structurel, logistique et financier, ainsi qu’un coliving solidaire. Son siège social se trouve en France et l’association met en œuvre ses activités en Afrique, notamment au Cameroun. ENERGIES 2050 : réseau international depuis 1999 et ONG internationale mobilisée depuis 1999 pour la lutte contre le changement climatique et la promotion d’un développement soutenable. Présente dans plus de 70 pays, elle fédère des membres et partenaires issus de plus de 100 nationalités et est un acteur reconnu dans les négociations internationales sur le climat (COP, CCNUCC, etc.). L’association accompagne de nombreuses parties prenantes étatiques et non étatiques dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies climatiques adaptées.

Programme et temps forts

Interventions et présentations en plénière par :

Falonne Dondjang, Bras droit Présidente Fondatrice de UKUZOLA

Stéphane Pouffary, Fondateur et Directeur Général de ENERGIES 2050

Ateliers collaboratifs en 4 groupes de travail, favorisant un dialogue Afrique-Europe pour co-construire des recommandations et un agenda d’action.

Synthèse et feuille de route collective pour guider les prochaines étapes vers une justice climatique renforcée.

L’événement s’appuiera notamment sur la Fresque de la Justice Climatique développée par UKUZOLA, ainsi que sur des mises en situation inspirées des négociations internationales sur le climat développées par ENERGIES 2050, permettant à chacun de mieux comprendre les enjeux et les leviers d’action dans un cadre interactif et participatif.

Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour construire ensemble un futur plus juste et durable !

https://us06web.zoom.us/meeting/register/4IkBcs0aQSeBQP8bRHy-sw

Nous avons hâte de vous retrouver pour cette rencontre essentielle et de vous voir contribuer à enrichir ce dialogue !