EXPADD renforce les capacités de la SODEMI en Côte d'Ivoire

Du 27 au 30 janvier 2025, EXPADD a eu le privilège de renforcer les capacités de 17 agents de la SODEMI (Société pour le développement minier de Côte d’Ivoire) à des logiciels informatiques (pack office 365). Le coordinateur d’EXPADD, Christophe GBOSSOU, PhD, en ouverture et en fin de formation, n’a pas manqué de rappeler le caractère urgent de la crise climatique mondiale et donc l’intérêt pour la SODEMI de s’intéresser à cette problématique.

