Le projet WEEECAM : programme de traitement des D3E

En effet comme l’évoque la publication, WEEECAM a pour objectif de soutenir la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques, les dits DE3, au Cameroun. Ce projet est porté par l’organisation la Guilde et Solidarité Technologique, également soutenu financièrement par le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) à travers une subvention.

Une publication de la Guilde Européenne du Raid (Olivier Mouzay), en date du 26 mars 2020, relate l’état des lieux de l’avancée du projet WEEECAM. Ce projet innovant agit au nom de l’environnement et du développement durable, dans le cadre des pays en développement. Il a pour intérêt la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E).

