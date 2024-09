VetSympoCamer 2024 : une chercheuse de l'IRAD remporte le Prix de l'excellence vétérinaire à Yaoundé (Cameroun)

Pour avoir été la 1ère femme vétérinaire détentrice d’un doctorat/Ph.D en Amélioration génétique animale, Dr Gwladys Nkana Kontchiachou, chercheuse à l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) s’est vue décerner, solennellement, le Prix de l’excellence, le 03 août 2024 à Yaoundé. Au cours du 1er Symposium vétérinaire au Cameroun (VetSympoCamer), organisé du 1er au 03 août, sous le haut parrainage du ministre d’État ministre de l’Enseignement supérieur (MINESUP) et le parrainage du ministre de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales (MINEPIA) du Cameroun.

«Prix de l’excellence décerné à Dr Gwladys Nkana Kontchiachou, en reconnaissance pour la brillante soutenance de votre thèse de doctorat Ph.D en Amélioration génétique animale à l’école des sciences et de médecine vétérinaire de l’université de Ngaoundéré (Cameroun)», peut-on lire sur le diplôme dûment signé de la Pr Henriette Zangué Adjia, présidente du comité d’organisation du VetSympoCamer et directrice de l’École des sciences et médecine de l’université de Ngaoundéré.

“Effet de la poudre d'anis vert (Pimpinella anisum) et du clou de girofle (Sygygium aromaticum) comme additifs alimentaires sur les paramètres de croissance et hemato biochimiques chez le cobaye (Caviar porcellus)” est ce sujet évocateur de la thèse soutenue avec mention très honorable du jury, le 18 mai 2024 à Ngaoundéré, qui vaut la distinction honorifique d’aujourd’hui à cette Chargée de recherche en service à l’IRAD Mankon (région du Nord-Ouest).

Il est à relever que la dynamique et entreprenante dame est auteure et co-auteure d’une demie-douzaine de publications dans des revues scientifiques à comité de lecture et à fort facteur d’impact.

La biologie moléculaire, la production animale, la gestion et rédaction des projets constituent les principales compétences de cette jeune chercheuse de 36 ans à un avenir radieux.

Approchée après reception de son diplôme et trophée, cette femme médecin vétérinaire sortie de l’université des Montagnes (région de l’Ouest) exprime ses sentiments, non sans appeler la gent féminine à oser dans ce secteur d’activité : “Ce prix représente une grande satisfaction à l'égard du travail abattu et un appel à plus de travail dans les années à venir. Et j'espère que par ce prix d'excellence, les femmes qui oeuvrent dans le secteur vétérinaire vont se sentir plus motivées et plus confiantes dans l'avenir. Car, c'est aussi possible pour elles…”.