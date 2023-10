Recherche et Développement : une équipe de chercheurs de l'IRAD remporte le Prix spécial du Président de la République : Lion d'or de l'Excellence scientifique et de l'Innovation d

Dans le cadre des Journées d’Excellence de la Recherche scientifique et de l’Innovation du Cameroun (JERSIC) 2023 organisées, du 17 au 19 octobre à Yaoundé, par le ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI) que dirige le Dr Madeleine Tchuinté, sous le thème : « Recherche scientifique et de l’Innovation : Important levier du ‘’Made in Cameroon’’ et de la Politique d’import-substitution », une équipe de chercheurs de l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) que dirige le Dr Noé Woin a remporté le Prix spécial du Président de la République : Lion d’or de l’Excellence scientifique et de l’Innovation.

‘’Production du blé et d’Artemisia biologiques et impacts sur l’import-substitution au Cameroun’’. C’est bien le titre évocateur des travaux de recherche scientifique qui ont valu le plus grand prix de la Grande nuit de l’excellence scientifique et de l’innovation au groupe de chercheurs de l’IRAD, le 19 octobre 2023.

Cette équipe choc de recherche comprend : le Dr Noé Woin (Directeur général de l’IRAD), le Dr Francis Emmanuel Ngome Ajebesone (Directeur général adjoint/Directeur de la recherche scientifique de l’IRAD), le Pr Eddy Léonard Ngonkeu Mangaptché (Conseiller technique n°2 au MINRESI), le Dr Wirnkar Venasius Lendzemo (Chef par intérim du Centre de recherche agricole de Wakwa), et les Chefs de structure opérationnelle et de laboratoire de l’institut de Nkolbisson.

C’est précisément, d’après le comité scientifique du MINRESI, en reconnaissance de leurs fructueuses recherches sur le développement de la production et de la transformation du blé au Cameroun que la précieuse distinction assortie d’un diplôme, d’un trophée et d’une enveloppe de 5 000 000 Fcfa a été décernée à ce groupe de chercheurs de haut vol de l’institut bras séculier de l’État en matière de développement agricole.

En effet, leur travail de recherche était axé sur 5 actions : la conduite des essais d'adaptabilité de 200 accessions de blé dans les 5 zones agro-écologiques du pays ; l’amélioration de la production des semences de base et de pré-base de blé : avec plus de 100 hectares plantés à Wassandé (nord-Cameroun) ; le remplacement de la farine de blé par de la farine de manioc jusqu'à 30% pour la production de pain et de gâteaux ; les analyses physico-chimique et technologique des variétés de blé et de la farine ; et le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur du blé, y compris les agriculteurs et les transformateurs.

Des actions visiblement en droite ligne de la Vision du Chef de l'État, Paul Biya, pour consolider l'autosuffisance et la sécurité alimentaires et faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035.

Approché à la fin de la cérémonie au cours de laquelle d’autres prix ont été attribués aux chercheurs méritant des instituts sous tutelle du MINRESI, un membre de l’équipe de recherche de l’IRAD rassure que l’enveloppe de 5 000 000 Fcfa reçue va servir à : « l’achat du petit équipement de transformation de blé, l’accentuation de la formation des producteurs aux techniques de transformation de blé, l’intensification des essais d’adaptabilité et la facilitation de la distribution des semences aux producteurs ».

Instituées en 2007, les JERSIC offrent un cadre de visibilité de tous les résultats phares de la recherche scientifique et de l’innovation au Cameroun, de communion entre les chercheurs et les utilisateurs des résultats de leurs recherches, et de réflexion sur des problématiques de développement socioéconomique actuelles.