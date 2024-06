SIAGROS 2024 : une équipe des chercheurs de l'IRAD gagne le 1er Prix spécial de la recherche et de l'innovation à Garoua (nord-Cameroun)

Au cours de la 1ère édition du Salon international des industries et techniques agropastorales du septentrion (SIAGROS) du 10 au 16 juin 2024 à Garoua (région du Nord), l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) que dirige le Dr Noé Woin s’est illustré non seulement par ses semences améliorées et diversifiées, mais aussi par ses innovations technologiques du secteur agropastoral.

Concernant précisément le second volet, une équipe de recherche en productions animale et halieutique de la Station polyvalente de recherche agricole (SPRA) de Garoua a décroché, avec brio, le 1er Prix spécial de la recherche et de l’innovation, le 12 juin.

«Conception et diffusion d’un dispositif de gestion rationnelle du potentiel fourrager local dans la zone soudano-sahélienne du Cameroun». C’est le titre évocateur de l’innovation du groupe de chercheurs conduit par le doctorant/ingénieur agronome, Christophe Wang-Baa Temoa.

En effet, ce dispositif de gestion rationnelle du potentiel fourrager local conçu par l’équipe des chercheurs de la Station IRAD-Garoua est «un outil de sécurisation, d’amendement et de rationalisation du potentiel fourrager local (fourrages naturels, cultivés et résidus de récole)». Un procédé novateur conçu dans le but d’optimiser la valorisation rationnelle des ressources fourragères disponibles et accessibles. Ce d’autant plus qu’en zone soudano-sahélienne du Cameroun, les pâturages, ressources très limitées, constituent une problématique cruciale.

D’après le chef d’équipe : «Il s'agit d'un dispositif qui combine les techniques de traitement et d'amendement des biomasses fourragères et le machinisme agricole. Afin de faciliter la sécurisation et le stockage maximal des biomasses fourragères disponibles et accessibles. L'amendement en minéraux permet ainsi d'augmenter la qualité nutritives et l’appetabilité des biomasses fourragères stockées…».

À l’occasion, un chèque de 1 000 000 Fcfa a été solennellement remis à M. Wang-Baa Temoa par le ministre de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales (MINEPIA), Dr Taïga. En présence du ministre de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER), Gabriel Mbaïrobé ; des autorités locales ; des entrepreneurs agricoles ; et des partenaires du SIAGROS.

Pour le parfaire, l’équipe des jeunes chercheurs de l’institut bras séculier de l’État du Cameroun en matière de développement agricole entend continuer à travailler d’arrache-pied sur ce dispositif aux relents futuristes.

«Mon équipe va continuer à travailler sur le dispositif. Il faut notamment procéder à l’évaluation des qualités nutritives de la biomasse produite par nos appareils. Les analyses bromatologiques vont être réalisés pour assurer les agro-éleveurs qu'en l’utilisant, ils n'auront pas seulement réduit les pertes mais ils auront des aliments de bonnes qualités nutritives, capables de réduire les pertes dues aux carences alimentaires en saison sèche. C'est après avoir établi toutes les caractéristiques que nous pourrions chercher la multiplication du dispositif en créant une unité de production des différentes machines assortie des formations sur l'utilisation de cette innovation agro-industrielle», a rassuré l’ingénieur agronome.

D’après les concepteurs, les fonds ayant permis la conception de ce dispositif proviennent de la fructueuse convention IRAD-CIRAD-SODECOTON.

Au cours de cette rencontre dédié aux acteurs des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, l’IRAD a mis en vitrine ses nombreuses innovations et packages technologiques (semences améliorées, produits de transformation post-récolte…) saillants.

Pour mémoire, le SIAGROS est une initiative innovante qui a pour objectif de promouvoir et valoriser les activités agropastorales dans les 03 régions que sont l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord.