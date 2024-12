Transformation agricole durable: des experts africains pensent les stratégies et politiques de développement d'un système semencier amélioré et performant, à Yaoundé

"TAAT en République du Cameroun : vers un système semencier efficace et la mise à l'échelle de technologies performantes pour la transformation de l'agriculture camerounaise". C’est le thème du Dialogue de haut niveau international organisé à Yaoundé, les 21 et 22 octobre 2024 par l'Institut Africain de Leadership Agricole (AALI), en étroite collaboration avec le Bureau de Coordination du programme Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique (TAAT–CH), l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) et l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD). Conformément à la stratégie ‘’Nourrir l’Afrique’’ de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour la période 2016-2025.

Cette cérémonie placée sous le haut patronage du ministre de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER) de la République du Cameroun a pour objectif : d’identifier les interventions que le programme TAAT pourrait apporter aux initiatives de transformation de l’agriculture actuelles et futures nécessitant des technologies de haute performance et les meilleures pratiques permettant d’accroître la productivité des petits exploitants agricoles de la République du Cameroun; et de réunir toutes les parties prenantes au développement du secteur agricole tchadien afin de réfléchir, ensemble, sur les stratégies à mettre en place pour le développement d’un système semencier amélioré et efficace.

Les résultats attendus de cet atelier axé sur la transformation accélérée de l'agriculture sont : la sensibilisation des principaux acteurs intervenant dans le secteur agricole de la République du Cameroun sur l’AALI et ses piliers d’intervention ; l’identification des besoins et des défis pour le développement d’un secteur semencier robuste et efficace en République du Cameroun ; la formulation des recommandations stratégiques et des mécanismes efficaces à mettre en place pour la règlementation du secteur semencier camerounais ; et l’identification des actions politiques nécessaires pour la création d’un environnement propice à l’adoption et à la diffusion, à grande échelle, des technologies agricoles par les petits agriculteurs.

Il est à préciser le programme TAAT porte sur les technologies éprouvées des filières que sont : le manioc, le maïs, le riz, le haricot riche en fer et en zinc, la patate douce à chair orange, le sorgho et le millet, le blé, l’élevage (petits ruminants et volaille) et l'aquaculture, sous-forme de compacts. Et chacun des compacts est coordonné par une institution technique ayant une expertise reconnue en la matière, tels que les centres CGIAR (AfricaRice, CIAT, CIP, ICARDA, ICRISAT, IITA, ILRI et WorldFish) et des institutions techniques spécialisées comme le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA), la Fondation africaine pour la technologie agricole (AATF) et la Société internationale de développement des engrais (IFDC).