Conférence : La thérapie phagique : peut-on soigner avec des virus ?

Les virus ne sont pas tous nos ennemis ! En particulier, les virus qui infectent les bactéries, appelés bactériophages, sont présents dans tous les biotopes ou environnements et peuvent nous aider à combattre les infections d’origines bactériennes, c’est la thérapie phagique utilisée et documentée dès les années 1920 en France. Cependant, la découverte de la pénicilline et la révolution des antibiotiques dans le traitement des infections bactérienne a totalement occulté la thérapie phagique dans les pays occidentaux.

Cette approche thérapeutique est d’autant plus intéressante dans le contexte actuel où les infections résistantes aux antibiotiques sont de plus en plus répandues et difficiles à traiter. Depuis leur découverte il y a plus de 100 ans, les bactériophages n’ont pas fini de livrer tous leurs secrets. La compréhension des mécanismes de propagation des épidémies virales chez les bactéries apporte des informations sur les épidémies en général ainsi que des pistes pour optimiser les traitements contre les infections bactériennes.

Avec le Dr. Mireille Ansaldi, Directrice de recherche et responsable du laboratoire de chimie bactérienne au CNRS et à Aix-Marseille Université.

