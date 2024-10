Conférence : Les effets bénéfiques de la chrononutrition sur la santé mentale

Le Dr. Marie-Pierre Moisan, Directrice de recherche au laboratoire Nutrineuro à l’INRAE et Université de Bordeaux Nutrineuro lab, nous exposera les résultats d’études cliniques et précliniques qui montrent comment la consommation de régime obésogène (trop riche en sucre et en gras) influe sur la santé mentale, et notamment ses effets sur le cerveaux quand ce régime est observé depuis l’enfance.

Elle nous présentera également des études, dont celle se son équipe, qui ont permis d’analyser le rôle de la chrononutrition, parfois aussi appelée jeûne intermittent, comme intervention nutritionnelle pour atténuer les effets délétères des régimes obésogènes.