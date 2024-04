Conférence : Les ondes électromagnétiques : un réel danger pour la santé ?

Les champs électromagnétiques, dont les sources sont naturelles et artificielles, sont omniprésents dans notre environnement quotidien. Parmi eux, les radiofréquences (RF) sont plus particulièrement utilisées dans le domaine des télécommunications (téléphone portable, appareils connectés, …). A forte dose, les RF engendrent un échauffement qui peut être nocif pour la santé. A l’heure actuelle, les valeurs limite d’exposition sont basées sur cet effet. En l’état des connaissances actuelles, il n’y a pas de preuves que les RF à des niveaux plus faibles aient des effets sur la santé humaine. Toutefois, certains effets commencent à être observés dans différentes études chez les rongeurs et posent questions, d’autant plus pressantes avec l’expansion de la 5G.

Avec Amandine PELLETIER, maîtresse de conférence Physiologie, PhD Neuroscience Physiology, Directrice des études BUT HSE, Département Hygiène, Sécurité et Environnement, Laboratoire Péritox-INERIS (UMR-I 01 INERIS), Université de Picardie Jules Verne.