Conférence : Sols urbains et santé : les usages en question (potagers, espaces verts, etc.)

Depuis quelques années, on assiste à un véritable paradoxe : le jardinage collectif urbain se développe en lien avec le « manger sain » alors que la qualité des sols urbains est encore largement inconnue.

La localisation des jardins suscite aussi des interrogations en termes de risques sanitaires puisque nombre d’entre eux ont été (et sont encore) implantés sur des délaissés urbains, des friches industrielles ou le long d’infrastructures routières ou ferroviaires.

Comment préserver la santé des populations et développer une ville plus durable ? Plus largement, les interactions sols urbains/sols ruraux ne seraient-elles pas à repenser dans leur complémentarité ?

Avec Mme Elisabeth Rémy et Mr. Ronald Charvet

Elisabeth Rémy : sociologue de l’environnement et des risques à l’INRAE-université Paris-Saclay. Elle analyse la construction des connaissances sur les sols (péri)-urbains, les controverses sur leurs usages et l’évaluation des risques associés.

Ronald Charvet : responsable du département pollution des sols à la direction de la transition écologique et du climat de la Ville de Paris. Ingénieur des administrations parisiennes, il est aussi docteur en chimie analytique et ingénieur hydrologue.