Arcadis publie son classement mondial des villes durables (6ème édition) - l'" Arcadis Sustainable Cities Index 2024 "

Amsterdam se hisse à la 1ère place du classement général comme la ville la plus durable au monde, suivie de Rotterdam, Copenhague et Francfort

Paris occupe la 1ère place du pilier « People » et figure dans le Top 15 mondial du classement général





Les trois villes françaises figurant dans l’indice - Paris, Lyon et Marseille - occupent respectivement la 14ème, 31ème et 47ème place du classement général





L’indice Arcadis révèle des disparités importantes entre les villes européennes et les villes américaines, en matière de durabilité urbaine





A l’approche de l’échéance des Objectifs de Développement Durable des Nations Unis, Arcadis encourage les villes du monde entier à maintenir le cap

Arcadis, société internationale d’ingénierie et de conseil, publie la 6ème édition de son classement mondial des villes durables - le « Arcadis Sustainable Cities Index 2024 » - visant à encourager les bonnes pratiques en matière d’urbanisme durable. Dans son rapport, Arcadis lance un appel aux métropoles du monde entier pour accélérer les efforts en matière de durabilité urbaine, alors qu’il ne reste que 2000 jours d’ici 2030 pour réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies (ODD).

L’indice Arcadis classe 100 métropoles du monde entier autour des trois piliers de la durabilité urbaine : "Planet" (dimension environnementale), "People" (dimension humaine et sociale) et "Profit" (dimension économique). Cette année, Arcadis a ajouté un quatrième pilier intitulé « Progress » pour mesurer les progrès réalisés par les métropoles au cours des 10 dernières années, afin de souligner l'importance des efforts continus pour atteindre les ODD. La durabilité urbaine est mesurée selon 67 indicateurs clés tels que la pollution de l’air, la gestion des déchets, les investissements dans les infrastructures à faibles émissions de carbone, la performance économique, l'équité sociale et la résilience face aux catastrophes naturelles.



Dans le monde

Amsterdam occupe la 1ère place du classement général comme la ville la plus durable au monde, grâce à sa solide performance économique, ses actions en faveur de l’équité sociale et ses investissements dans les énergies renouvelables.

Le rapport souligne des disparités importantes entre les villes européennes qui occupent la tête du classement général, comme Rotterdam (2e), Copenhague (3e) et Munich (5e), et les villes américaines et asiatiques, à la traîne, comme New York (48e), Boston (56e) et Taipei (62e). Les quatre villes allemandes figurant dans l’indice Arcadis - à savoir Francfort, Munich, Hambourg et Berlin - sont toutes dans le top 10 du classement général, en raison de leurs actions en matière de gestion des déchets et de l'eau, et de leurs faibles émissions de gaz à effet de serre.

Pilier « Planet »

L’indice montre qu’une bonne performance sur le pilier « Planet » est corrélée à une réussite générale, comme en témoigne le fait que 9 villes du top 10 sur le pilier « Planet » figurent également dans le top 10 du classement général. La dimension environnementale est évaluée selon des indicateurs tels que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et les transports à faibles émissions de carbone : des outils efficaces pour les villes qui souhaitent réaliser des progrès significatifs en matière d’urbanisme durable.



En outre, l’indice démontre que la performance économique, mesurée sur le pilier « Profit », ne se fait pas nécessairement au détriment de la dimension environnementale, appelant les économies fortes à soutenir les investissements dans les infrastructures, les énergies renouvelables, les mesures vertes et les programmes sociaux. Il cite l’exemple d’Amsterdam, ville la plus durable en 2024, qui se classe également au premier rang du pilier « Profit », avec d’excellents résultats en matière de niveau de vie, d'emploi et d’infrastructures de transport.

Pilier « Profit »



Les villes nord-américaines dominent le pilier « Profit ». San Francisco, Dallas, Chicago, Houston, New York et Seattle figurent toutes dans le Top 10, en raison de la facilité d’y faire des affaires, de leur PIB par habitant et de leur fort taux d’emploi. Si ces métropoles peuvent se targuer d'avoir une solide économie, leur classement général montre que le niveau de vie et les salaires élevés ne suivent pas le rythme de la croissance économique. La mise en place de stratégies de développement socialement inclusives leur permettra de progresser. Le rapport encourage également les villes nord-américaines et européennes à apprendre les unes des autres, afin de réaliser des progrès dans tous les domaines de la durabilité.



Pilier « Progress »



Concernant les progrès réalisés au cours de la dernière décennie, mesurés sur le piler « Progress », de nombreuses villes européennes, malgré leur situation de départ déjà très bonne, ont continué à faire des progrès importants, confirmant ainsi leur position de leader. Amsterdam, Rotterdam, Varsovie, Copenhague, Francfort, Munich, Hambourg et Berlin figurent toutes dans le premier tiers à la fois du classement « Progress » et du classement général. Cela s’explique par un fort engagement de leurs acteurs urbains en faveur de la production d'énergies renouvelables et de facteurs socio-économiques tels que le taux d’activité des femmes et la santé.



Malgré leur position moins bonne dans le classement général, les villes asiatiques telles que Jakarta, Wuhan et Shanghai arrivent en tête du pilier « Progrès », démontrant que les premiers pas en faveur d’une politique d’urbanisme durable peuvent produire rapidement des résultats positifs.







En France et à Paris plus particulièrement

Paris présente des résultats inégaux, selon les différents piliers de l’indice. La capitale française arrive en tête du pilier « People », en raison de la qualité de ses transports publics et leur importante part modale, de ses faibles inégalités de salaire, de sa riche offre culturelle, de ses logements sociaux et intermédiaires qui viennent contrebalancer un coût du logement et un coût de la vie élevés, et plus largement des spécificités françaises liées à la protection sociale (santé, congés maternité…) et aux acquis sociaux (congés, temps de travail…).

Paris fait moins bien sur le pilier « Planet », avec une 19ème place. Bien qu’elle obtienne de bons résultats en matière de mobilité durable, de gestion des déchets et d’énergies renouvelables, elle est pénalisée par son manque d’espaces verts par rapport aux autres villes européennes, favorisant les îlots de chaleur. « La végétalisation de Paris est en marche, mais les projets prennent du temps. La première forêt urbaine, Place de Catalogne, a été inaugurée le 12 juin dernier. D’autres forêts sont en chantier ou à l’étude. Arcadis a d’ailleurs réalisé les études de faisabilité pour trois de ces projets. Les ‘rues aux écoles’ est une autre initiative intéressante et déjà à l’œuvre, qui visent à piétonniser et végétaliser les rues de Paris où se trouvent des écoles. » déclare Nicolas Boffi, Directeur développement au sein d’Arcadis.

Sur le pilier « Profit », le score est encore plus faible. Bien qu’elle soit l’un des bassins d’emploi les plus dynamiques d’Europe, Paris est pénalisée pour son manque de facilité pour les affaires et la densité de son trafic, se plaçant à la 37ème place. Nicolas Boffi commente : « Les politiques volontaristes sont encore limitées au centre de Paris, créant un contraste entre Paris intra-muros, ayant une part modale de la marche à pied et du transport collectif très forte, et sa banlieue dominée par la voiture. Néanmoins, les investissements à long terme avec le Grand Paris Express devraient à terme corriger ces déséquilibres et permettre de reconnecter les banlieues entre elles et aux grands hubs de transport, et ainsi offrir une alternative efficace au tout voiture. Les grands projets de transports commencent d’ailleurs à prendre forme avec l'inauguration pour les Jeux de l'extension nord et sud de la L14 et d'Eole, le prolongement du RER E à l'Ouest. ».

Deux autres villes françaises figurent dans l’indice Arcadis ; il s’agit de Lyon et Marseille, qui arrivent respectivement à la 31ème et 47ème place du classement général.

Nicolas Boffi conclut : « Les villes jouent un rôle majeur dans la création d’une société durable. Les conditions économiques, environnementales et sociales en constituent les piliers. Si les métropoles veulent atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unis d’ici 2030, elles devront poursuivre leurs efforts sur ces trois dimensions et porter une attention particulière à l’adaptation des infrastructures au changement climatique, à la rénovation des bâtiments et à la production d’énergies renouvelables. Pour y arriver, elles peuvent s’inspirer des réussites internationales ! ».

Méthodologie

Pour évaluer les villes étudiées sur les quatre piliers "People", "Planet", "Profit" et "Progress", les indicateurs suivants ont été pris en compte, comprenant chacun des sous-indicateurs :

Planet : pollution de l'air, eau potable et assainissement, consommation d'énergie et part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, résilience face aux catastrophes naturelles, espaces verts, émissions de gaz à effet de serre, politiques publiques, transports durables et gestion des déchets.

People : offre de transports publics, coût de la vie, criminalité, offre culturelle, éducation, santé, inégalités des salaires, équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Profit : accès à l’électricité, qualité d’Internet, facilité de faire des affaires, développement économique, salaires et niveau de vie, emploi, participation de la société civile, niveau de numérisation des services publics, infrastructures de transport.

Progress : qualité des transports publics, éducation, santé, inégalités des salaires, pollution de l'air, eau potable et assainissement, énergie, salaires et niveau de vie, emploi.

Le Top 15 des villes durables dans le monde

1. Amsterdam

2. Rotterdam

3. Copenhague

4. Frankfort

5. Munich

6. Oslo

7. Hambourg

8. Berlin

9. Varsovie

10. Londres

11. Séoul

12. Stockholm

13. Edimbourg

14. Paris

15. Dublin