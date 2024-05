Printemps des Transitions 2024 à Sceaux

Du 31 mai au 2 juin 2024, la ville de Sceaux organise dans le jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan) la deuxième édition du Printemps des transitions, un grand évènement familial autour de la biodiversité, des mobilités douces, du bas carbone, de l’eau et de l’économie circulaire et solidaire.

Au programme de ce week-end de rencontres et de convivialité : plus de 90 exposants, des ateliers, des rencontres et des tables rondes, des démonstrations et des spectacles, un espace Guinguettes et même du cinéma en plein air ainsi qu’une Bourse aux vélos.

3 journées permettant à tous les Scéens d’aller à la rencontre des acteurs locaux engagés pour la sobriété, mais aussi de s’informer sur la protection de la faune et de la flore, le développement de la nature en ville, les nouveaux modes de déplacement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou encore les innovations économiques permettant d’affronter les défis du monde de demain.

Le Printemps des transitions, c’est l’occasion de sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux indispensables pour bâtir une société plus durable et solidaire, en toute convivialité !

Vendredi 31 mai, une journée spécial enfants, jeunes et séniors : des spectacles, des contes, des balades à vélos, des ateliers (semis, abris à insectes, objets en bois, apiculture, océans, l’eau, vies bas carbone, artistique...) et de la sensibilisation pour tous

Programme du vendredi

La soirée du vendredi soir est ouverte à tous : Marché des créateurs, cinéma en plein air et guinguettes

Samedi 1er juin, tous les citoyens seront accueillis dans 5 villages :

Biodiversité : Prendre conscience de la richesse que nous apporte la nature

: Prendre conscience de la richesse que nous apporte la nature Mobilité : Découvrir les modes de déplacement plus respectueux de l'environnement et des alternatives pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre

: Découvrir les modes de déplacement plus respectueux de l'environnement et des alternatives pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre Economie circulaire & solidaire : Découverte des solutions pour donner une seconde vie aux objets et changer sa consommation

: Découverte des solutions pour donner une seconde vie aux objets et changer sa consommation Eau : Sensibiliser et préserver la ressource, mettre en œuvre un plan sobriété

: Sensibiliser et préserver la ressource, mettre en œuvre un plan sobriété Bas carbone : Evaluer son poids carbone et se mettre au régime !

5 villages complétés par :

un Marché des créateurs avec 30 artisans pour proposer des créations et des produits locaux : accessoires de mode, objets de décoration, poteries, produits de beauté…

avec 30 artisans pour proposer des créations et des produits locaux : accessoires de mode, objets de décoration, poteries, produits de beauté… le Quartier Métropolitain d’Innovations avec les porteurs de projets qui présenteront des solutions temporaires en cours d’installation sur la place des Ailantes, formant le Jardin des expérimentations. L’occasion de découvrir leurs animations et démonstrations autour de ces beaux projets qui façonnent la ville de demain et répondent aux défis de concertation, lien social et de transitions

Dans chaque village, des stands d'informations et de sensibilisation, des rencontres avec les acteurs économiques et associatifs locaux, des spectacles, de la musique, des démonstrations (acro-bike, trottinettes,), des ateliers (autoréparation, fresques, papiers ensemencés, bombes à graines, mini mangeoires, gel douche 0 déchet...)

Un défilé de mode est organisé à 15h : la mode des commerçants de Sceaux, la mode des créateurs de La Manufacture avec la marque NYMPHS un style rebelle et romantique et MELANIN VIBES mêlant upcycling et street wear !

Un concert à 19h : voyage dans les contrées soul, jazz, funky et africaine avec NuGroove.

Programme du samedi

Dimanche 2 juin : C'est le temps de la Bourse aux vélos, d'une clean walk, des jeux olympiques... avec 2 villages spéciaux :

le village olympique avec du BMX, du skate, du roller, du qi quong, du tai ji quan, du tao…

le village des transitions : un mix des villages du samedi avec un temps fort important autour de la Bourse aux vélos et le Repair café

Programme du dimanche

Et pour rester plus longtemps dans les transitions…

Exposition d’Auguste Gires « Le temps sensible » du 6 mai au 24 juin au Jardin de la Ménagerie

Exposition les « Yeux du changement » du 30 mai au 9 juin à la Bibliothèque de Sceaux

Les 3 jours se déroulent au Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan, 92330 SCEAUX

Pour plus d'informations : sceauxinfomairie@sceaux.fr