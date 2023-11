Atelier en ligne - Accompagner la transformation des territoires pour plus de résilience : réalités, défis et opportunités

L’association ENERGIES 2050 organise avec l’association Association internationale des Régions francophones (AIRF), le Centre des Femmes Arabes pour la Formation et la Recherche (CAWTAR), la Plateforme Numérique des Communes du Cameroun (PNCC) et Entrepreneurship Development Educational Network in Africa (EDEN AFRICA) un évènement en ligne le lundi 27 novembre 2023 de 14:00 - 15:00 GST (Heure de Dubaï - Émirats arabes unis, UTC 4) sur le thème :

Accompagner la transformation des territoires pour plus de résilience : réalités, défis et opportunités – Contributions et enjeux pour les gouvernements locaux et pour la société civile francophone

Cet évènement se déroulera à partir du Pavillon de la Francophonie mis en place à l’occasion de la 28e Conférence des Nations Unies sur le climat (CdP-COP28) qui se tiendra à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis du 30 novembre au 12 décembre 2023.

Les évènements seront diffusés également en direct via le E-Pavillon climatique.

Le lien pour vous inscrire :

https://epavillonclimatique.francophonie.org/programmation/376

Cet événement vise à exposer les réalités des territoires confrontés aux répercussions du changement climatique et à mettre en lumière l'impératif d'adopter une réponse intégrée et globale. Son objectif est de présenter des témoignages et des illustrations de solutions, en mettant particulièrement en avant les apports des gouvernements locaux et de la société civile francophone. Dans cette perspective, l'événement mettra en relief les réalités, les défis et les exigences nécessaires à la concrétisation des transformations indispensables.

Cet évènement parallèle est proposé par ENERGIES 2050, AIRF, CAWTAR, PNCC et EDEN AFRICA. Ces associations sont membres de la Commission Economie - Numérique - Développement durable de la COING qui rassemble 130 organisations de la société civile francophone.

6 intervenants vont proposer une lecture des réalités auxquels sont confrontés les territoires francophones, notamment africains, et témoigner de l’importance de la mise en place d’une approche inclusive, multi-niveaux et territoriale porteuse d’initiatives et de résilience pour déployer massivement les changements indispensables attendus sur le terrain.

M. Stéphane POUFFARY - ENERGIES 2050 - Directeur Général

Mme Céline GIBERT – AIRF - Chargée de projets de Coopération internationale

M. Locéni CAMARA - Directeur Général Conseil régional la Bagoué (Côte d'Ivoire)

M. Thomas Dieubénit MBIENDA – PNCC - Coordonnateur National

Mr Herve NJIKE NANA - EDEN AFRICA

Dr. Soukaina BOURAOUI - CAWTAR - Directrice

Contexte :

Le changement climatique demeure l'un des défis les plus criants de notre époque, affectant de manière disproportionnée les territoires africains. Ses effets dévastateurs exacerbent une multitude de crises auxquelles les sociétés africaines sont confrontées, englobant des enjeux cruciaux tels que la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, et la stabilité politique.

Il convient de noter que les territoires africains opèrent au sein de cadres politiques complexes et font face à des défis considérables, notamment une urbanisation croissante et une croissance démographique élevée qui exercent une pression sur les écosystèmes, des inégalités sociales persistantes, et des crises économiques sans précédent dans l'histoire contemporaine. Ces réalités revêtent une importance accrue, étant donné que d'ici à 2050, environ 60 % de la population africaine habitera en milieu urbain, comparativement à 43 % actuellement, ce qui représentera environ 1,5 milliard d'urbains, soit plus du double de la population urbaine actuelle qui est d'environ 560 millions. De plus, il faut prendre en compte les populations déplacées, qu'il s'agisse de déplacements dus à des questions d’insécurité, environnementales, économiques, ou liées au climat.

Les gouvernements locaux occupent une position cruciale, agissant comme interface entre les populations locales et les enjeux de développement, tout en étant confrontés quotidiennement aux défis induits par les changements climatiques. De nombreuses Collectivités territoriales (Communes, Départements, Régions) ont pris des initiatives depuis plusieurs années pour accompagner la transformation de leurs territoires. Elles ont mis en place des plans locaux pour le climat, des programmes de développement, ainsi que des projets innovants dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l'agriculture résiliente face au climat, la promotion de l'entrepreneuriat et de la jeunesse, et des aménagements urbains durables.

Les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel en soutenant les territoires et les populations en répondant aux besoins et aux réalités locales. Elles apportent un soutien précieux aux communautés vulnérables en mettant à leur disposition des ressources et des compétences pour faire face aux défis du changement climatique. Elles sont également des traits d’union avec le développement économique, porteur d’innovation, d’emplois et de développement.

Il est également crucial de mettre en lumière le rôle central des femmes, qui sont au cœur des enjeux de production agricole, d'entrepreneuriat, et d'éducation. Malgré leur vulnérabilité dans des contextes caractérisés par des inégalités sociales marquées, elles demeurent des actrices incontournables dans la lutte contre les effets du changement climatique et la promotion du développement durable en Afrique.

Les gouvernements locaux africains, en première ligne dans la lutte contre le changement climatique, incarnent l'innovation et le changement. Néanmoins, ils se heurtent à des défis majeurs tels que des ressources financières limitées, la difficulté à accéder aux financements climatiques, et un manque de capacités techniques pour élaborer et mettre en œuvre des politiques climatiques novatrices. Pour maximiser leur impact, ils plaident en faveur d'une coordination renforcée avec d'autres niveaux de gouvernement et d'une participation active des communautés locales, créant ainsi un terreau fertile pour l'émergence d'initiatives novatrices en matière d'adaptation et d'atténuation.

La société civile africaine, en tant qu'actrice clé du changement et de l'innovation, se trouve également face à des défis considérables. Elle manque cruellement de ressources pour mener des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer audacieuses en faveur de politiques climatiques ambitieuses. De plus, elle cherche à développer des solutions novatrices pour soutenir les communautés vulnérables, notamment en offrant des opportunités en matière d'éducation et de formation, et en mettant en œuvre des projets locaux novateurs visant à renforcer la résilience face au climat. L'autonomisation des femmes au sein de la société civile revêt une importance particulière, car elle contribue à diversifier les perspectives et à proposer des solutions innovantes pour relever les défis climatiques.

Interventions :