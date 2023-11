La Journée Mondiale des Toilettes célébrée le 19 novembre !

La Journée Mondiale des Toilettes a lieu chaque année le 19 novembre. Cette journée est célébrée tous les ans au sein des Nations Unies depuis 2013, mais elle a été instaurée en 2001 par l’Organisation mondiale des toilettes. Le thème de la Journée mondiale des toilettes 2023 est « Accélérer le changement. »

L’édition de l’année 2023 de la Journée mondiale des toilettes vise à mettre le monde sur la bonne voie en agissant beaucoup plus vite, notamment en garantissant l'accès de tous à l'eau et à des services d'assainissement gérés de manière durable, d'ici 2030. Les gouvernements et les grandes institutions doivent rendre compte des mesures qu’ils prennent pour honorer leurs promesses. Chacun d’entre nous doit faire ce qui est en son pouvoir – à son échelle – pour contribuer à accélérer les progrès.

À l’heure actuelle, plus de 3,5 milliards de personnes vivent encore sans toilettes sûres et 419 millions de personnes pratiquent encore la « défécation à l’air libre ». Dans ces conditions là, les maladies se propagent rapidement tuant 1 000 enfants de moins de cinq ans chaque jour. Par conséquent, cette crise mondiale constitue une menace pour la santé de tous, en particulier des femmes, des filles et d’autres groupes de personnes vulnérables. C'est pourquoi, il est important de montrer et de promouvoir la Journée Mondiale des Toilettes car aujourd'hui dans le monde, plus d'1 personne sur 3 n'a pas accès à un équipement sanitaire digne.

Programme Solidarité Eau met à disposition une importante base de données accessible librement, afin de faciliter notre recherche parmi ces 400 outils, voici un classement selon les types de supports :



Supports pédagogiques pour les enfants

Vous avez également la possibilité de télécharger la fiche de campagne publié par le Programme Solidarité Eau ci-dessous :

Fiche de campagne

Vous pouvez participer à une journée d'action et de sensibilisation, en informant et alertant sur cette problématique mondiale, le 19 novembre prochain ! Vous avez également la possibilité de promouvoir cette Journée Mondiale des toilettes auprès de tous, en téléchargeant du matériel disponible sur le site du Programme Solidarité Eau.