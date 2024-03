STAGE EN JOURNALISME EN AFRIQUE (TOGO)

AJDH est une association de volontariat international, laïque et entièrement indépendante. Organise des missions de volontariat et des stages au Togo.

Nous permettons à nos volontaires de progresser dans leur développement personnel tout en aidant la population.

Notre objectif est de donner à un maximum de personnes l'occasion de passer un certain temps dans notre pays, de connaitre la culture

Togolaise. Nous espérons qu'à leur retour, les volontaires porteront une part de la culture Togolaise dans leurs cœurs et que cela les motivera pour prendre nos besoins en considération.

Les actions à réaliser

Missions :

– Récolter des infos sur le terrain,

– aller à la rencontre de la population pour faire des interviews sur la vie quotidienne, le sport et les évènements nationaux

– rédiger des articles pour un média local,

-suivre au jour le jour le travail de journaliste : vous aurez l’occasion de découvrir ce domaine professionnel et en même temps le TOGO et sa culture !



Rôle :

Travailler aux côtés des professionnels des médias pour produire des articles de :

– journaux,

– des interviews,

– des enquêtes de terrain,

des documentaires, etc.

Fréquence de travail :

– Dans le cadre de stage en Journalisme

– Jours : du lundi à vendredi

– Temps : les matins ou les après – midi

Conditions du stage

Gratification du stage : Stage bénévole

Billet d’avion A/R : A la charge du stagiaire

Nos partenaires

Le Journal Golfe Info, Togo presse

La Radio Fréquence1, Radio Lomé

Radio Koz fm

La TV7/ TVT (Télévision Nationale)

Conditions du stage

•Compétences requises : Maitrise des outils bureautiques (Pack office)

Profil recherché :

•Informations sur l’offre :

•Compétences requises :Maitrise des outils bureautiques (Pack office)

•Qualités personnelles :Autonomie, Sens de l’organisation, Créativité, Dynamisme, Motivation, Flexibilité

•Travail : Non rémunéré

•Lieu de travail: Lomé

•Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’association AJDH via mail: aajdh88@gmail.com

•Pour obtenir plus d’informations sur le déroulement de la mission et les conditions de logement n’hésitez pas à nous écrire sur Instagram : https://www.instagram.com/ajdh_togo/

Site internet : https://ajdh-togo.com/