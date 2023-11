Comment réussir un développement harmonieux et inclusif des territoires au Maroc: les inflexions majeures"

Lors de la présentations du rapport de l'avis du CESE, le président M.Ahmed Rida CHAMI a souligné l'importence des réformes entreprises dans le cadre des chantiers relatifs à la rögionalisation avancèes pour le renforcement des capacités pays et pour répondre efficacement aux attentes des citoyens en matière de développemet durable et la reduire les énigalités territorial.

Le président du conseil économique, social et environnemental M.Ahmed Rida CHAMI ä présenté les conclusion de son avis intitulé pour un developpement harmonieux et inclusif du territoires :les inflexions majeures.

