Citizens Climate International : Alhassan Sesay, chef de groupe en Sierra Leone est décédé

Le bénévole et chef de groupe de Citizens Climate International (CCI) à Freetown en Sierra Leone, Alhassan Sesay, n’est plus. Il est décédé le 10 décembre 2023, des suites d’une maladie subite. Alhassan Sesay était le fondateur de l’école des clubs verts de Sierra Leone (Sierra Leone School Green Clubs, SLSGC) en charge de la levée de fonds et des partenariats. L’organisation à but non lucratif portée sur ses fonts baptismaux en janvier 2015 assurait notamment l’organisation des programmes de sensibilisation environnementale et de lutte contre la déforestation, au bénéfice des écoles des zones rurales de Sierra Leone.

Sa vision et ses idées de projets étaient orientées vers la formation et l’éducation pour transformer les vies des personnes de manière durable. Sa vision était de voir une société qui peut pourvoir à ses propres besoins dans une approche durable pour mitiger les effets de la pauvreté, peu importe l’âge, le genre, la race, la religion ou encore la tradition.

Le programme de formation Young African Leaders Initiative (YALI) qu’il a suivi en leadership civique en août 2016 lui a donné l’opportunité de mieux maîtriser le rôle des marchés dans les changements sociaux. Ce qui l’a motivé à définir des solutions durables en renforcement des capacités, réduction de la pauvreté et en durabilité environnementale, entre autres. Il était en outre ambassadeur de Thought For Food depuis juin 2019 avec une représentation de l’organisation auprès des différentes parties prenantes pour rechercher les projets innovants et durables.

Le 9 novembre dernier, il a reçu un prix lors de la cérémonie des Awards célébrant les acteurs du leadership de Sierra Leone. A l’occasion, il était récompensé comme l’un des 100 leaders émergents dans les secteurs public et privé au Sierra Leone en 2023. Une reconnaissance de son dévouement au professionnalisme, sa passion pour l’excellence et son engagement vis-à-vis de la croissance socio-économique de son pays, pouvait-on lire sur le prix qui lui a été décerné.