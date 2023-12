Forêt d'Ebo : les travaux du Dr. Ekwoge Abwe récompensés par le Prince de Galles

Le Camerounais Ekwoge Abwe a reçu des mains du Prince William de Galles le Prince William Award pour la conservation en Afrique, le 27 novembre 2023 lors de la 11e édition des Tusk Conservation Awards. Il s’agit d’une fondation de préservation des éléphants et rhinocéros que le prince William soutient depuis sa jeune vie d’adulte. La reconnaissance décernée au Dr. Ekwoge est le fruit de son engagement pour la préservation de la biodiversité de la forêt d’Ebo, massif forestier situé entre les départements du Nkam et de la Sanaga-Maritime dans la région du Littoral au Cameroun.

« Mes travaux jusqu’ici sont concentrés dans la forêt d’Ebo’o où j’ai obtenu mon master et même le PhD. J’ai travaillé pendant 20 ans sur cette forêt et avec les communautés riveraines comme celles du village Nyamtan. C’est un endroit qui me tient à cœur », confie le biologiste. Pour le secrétaire général du Centre pour l’environnement et le développement (CED), Dr. Samuel Nguiffo, les travaux menés par le Dr. Ekwoge ont permis de faire évoluer la prise de conscience sur la préservation de cette biodiversité unique, pour la satisfaction des besoins des communautés locales.

Le primatologue de formation et non moins responsable de l’Ong camerounaise Ebo Forest Research Project a commencé sa carrière dans la conservation en 1998, d’abord en tant qu’opérateur de systèmes d’information géographique (SIG). D’après lui, la forêt d’Ebo et sa riche biodiversité ont une importance mondiale. L’écosystème fait partie de la forêt tropicale du golfe de Guinée et, avec les forêts adjacentes de Makombe et de Ndokbou, elles constituent l’étendue de forêt la plus intacte de cette écorégion. La forêt constitue environ 50% de la zone clé pour la biodiversité de Yabassi et séquestre 35 millions de tonnes de carbone.

Ebo, une biodiversité unique

En termes de biodiversité, la forêt abrite 11 espèces diurnes de primates, y compris des chimpanzés du Nigeria-Cameroun (20% de la population de la sous-espèce vit à Ebo et c’est la seule population sauvage qui utilise des outils pour pêcher les termites et craquer des noix), des gorilles de l’Ouest (une population géographiquement isolée dont la taxonomie est encore inconnue), des colobes roux du Cameroun, plusieurs grands mammifères y compris les éléphants de forêt. Quant à la diversité botanique de la forêt d’Ebo, l’on enregistre 29 nouvelles espèces identifiées depuis 2005, dont beaucoup sont endémiques et en voie de disparition. Plus de 40 villages entourent la forêt et leurs moyens de subsistance, leur histoire et leurs cultures sont liés à la forêt.

Tout comme le Dr. Ekwoge, Fanny Minesi de la République démocratique du Congo (RDC) et Jealous Mpofu du Zimbabwe ont reçu respectivement le Tusk Award pour la conservation en Afrique et le Tusk Wildlife Ranger Award. « C’est un grand plaisir pour moi d’être ici avec vous tous...pour reconnaître et célébrer le travail de trois personnes remarquables. Chacune travaille sans relâche pour un avenir meilleur et plus radieux. Leur engagement, leur courage et leurs sacrifices extraordinaires nous inspirent tous », a confié le fils aîné du roi Charles III.