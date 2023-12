Safia Adamou Kodji coiffée la plus jeune femme notable à la cour du lamidat de Mokolo (nord-Cameroun)

Âgée de 40 ans, Safia Adamou Kodji trône, depuis le 15 décembre 2023, comme la plus jeune femme notable à la cour du lamidat de Mokolo (région de l’Extrême-Nord), elle Elle a été solennellement intronisée par le lamido de 1er degré de Mokolo, Sa majesté (S.M) Yacouba Mohamadou Mourtalla. Gracieusement, elle fait désormais partie des 11 femmes des 56 notables que compte cette auguste chefferie traditionnelle.

C’était dans le cadre de la célébration de la 7ème édition de l’’’Association pour le festival des peuples du lamidat de Mokolo’’ (AFESPELAM) dans la ville chef-lieu du département de Mayo Tsanaga, du 15 au 17 décembre 2023. Dans l'ordre de notabilité, Safia Adamou Kodji occupe le 5è rang des 11 dames anoblies.

Mère de deux enfants, la dorénavant proche collaboratrice du lamido est une juriste enseignante à Mokolo, sa ville natale.

Chaque notable ayant un rôle à jouer auprès du lamido, la jeune notable installée est ‘’la reine des femmes’’ ou ‘’Nguimbiya’’ (en langue locale) de la chefferie traditionnelle musulmane de la ville de Mokolo. Une mission qu’elle entend ‘’assurer avec respect, dextérité, abnégation et symbiose avec les autres notables ainsi que les populations locales’’.

Sans surprises, les populations de Mokolo ont bien apprécié cette intronisation. Car, d’après les uns et les autres, elle toujours fait preuve de dynamisme, d’entrepreneuriat, d’écoute des autres et d’esprit de rassemblement et de partage.

La présence graduelle de la gent féminine dans le cercle très restreint des notables à la cour du lamidat de Mokolo qui date de 1830 est une preuve à suffire que les femmes occupent une place primordiale au sein de cette communauté multiculturaliste.

Des observateurs avertis sont d’ailleurs unanimes à reconnaître que S.M Yacouba Mohamadou Mourtalla sait concilier tradition et modernisme, jeunesse et vieillesse, pour asseoir de manière unanime son autorité et contribuer à la réalisation du bien-être de ses sujets.

Pour la petite histoire, il y a 10 mois (10 février 2023) que Mme Safia a été consacrée la 500 millième récipiendaire du programme social un Million de jeunes, d’enfants et de femmes pour l’émergence à l’horizon 2035 (MIJEF 2035) de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun/Centre d’excellence technologique Paul Biya, que dirige Armand Claude Abanda.