Vulgarisation inclusive des TIC : 56 personnes handicapées rendues%u2018'handicapables'' par l'IAI au Cameroun

Approché à la fin de la cérémonie fortement électrisée par des mélodies rutilantes de ces déficients physiques, le patron du Centre d’excellence technologique Paul Biya, Armand Claude Abanda, déclare, et de manière satisfaisante : «C’est important de savoir que les personnes handicapées se sentent utiles lorsqu’elles passent d’état d’handicapé à l’état d’’’handicapables’’, comme elles le disent elles-mêmes…». Avant d’ajouter que l’objectif de cette initiative citoyenne est de «donner aux personnes handicapées plus d'autonomie par les TIC, conformément aux objectifs inclusifs de la Chaire UNESCO Accès TIC d'Afrique centrale».

C’est dire qu’avec la maîtrise du marketing digital, ces femmes et hommes handicapés entreprenants peuvent dorénavant commercialiser leurs produits (perles, vêtements, colliers, bracelets, chaussures, meubles, objets décoratifs…) et services à travers le monde. Contexte de société digitale oblige !

«Pour réaliser une meilleure communication sur la toile, j’ai retenu, au cours de cet apprentissage enrichissant, qu’il faut d’abord faire une étude du marché et élaborer une meilleure stratégie commerciale qui va susciter l’attention, l’intérêt, le désir et l’achat du produit ou service concerné», a exprimé l’apprenante, déficiente visuelle, Doriane Makamté, visiblement au fait de l’e-Commerce dorénavant.