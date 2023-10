Promotion du genre : Dr Pauline Mounjouenpou, la 1ère femme chercheur à l'IRAD qui prononce la leçon inaugurale des JERSIC à Yaoundé

Depuis le 17 octobre 2023, Dr Pauline Mounjouenpou Épse Limi est la 1ère dame chercheur à décliner la leçon inaugurale de la cérémonie d’ouverture solennelle des Journées d’Excellence de la Recherche scientifique et de l’Innovation du Cameroun (JERSIC) à Yaoundé, organisées en sa 8ème édition par le ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI).

Le thème de l’exposé magistralement prononcé par cette chercheuse et 1ère femme à accéder, en 2020, au grade élitiste de directeur de recherche (spécialiste de biotechnologie et microbiologie, option sciences des aliments) à l’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD), devant un parterre de membres du gouvernement, de personnalités de la République et diplomatiques, et de chercheurs des instituts sous tutelle du MINRESI était : «Recherche scientifique et Innovation : important levier du ‘’Made in Cameroon’’ et de la Politique d’import-substitution».

Pour édifier son auditoire, sans complexe du début à la fin, la Cheffe de Cellule de la Programmation scientifique et Propriété intellectuelle (CPSPI) à la Division des Politiques et de la Programmation (DPP) de l’IRAD, a axé son exposé sur les sous-thèmes aussi évocateurs : «Recherche scientifique et Innovation: levier incontournable pour booster l’économie national ; orientations stratégiques de la SND30 (Stratégie nationale de développement à l’horizon 2030) ; import-substitution: une des stratégies gouvernementales de la SND30 ; «le Made in Cameroon»: pilier de la politique d’import-substitution ; contributions de la recherche scientifique et de l’innovation dans le «Made in Cameroon», actions entreprendre pour la pérennisation des acquis de la recherche ; et défis rencontrés dans l’implémentation de la politique d’import-substitution.

Au terme de son cours, la titulaire du diplôme d’Habilitation à diriger les recherches (HDR) formule un certain nombre de recommandations : «mécaniser l’agriculture pour sa transformation structurelle ; digitaliser la production agricole: e-commerce et autres ; renforcer des partenariats publics/privés (PPP) ; introduire des lignes crédit-impôt-recherche et crédit-impôt-innovation dans la loi des finances pour soutenir l’innovation ;penser à un mode pérenne de financement de la recherche ; augmenter le budget du MINRESI à au moins 1% du PIB (standard des autres pays africains) ; et faire bénéficier aux chercheurs des primes de modernisation de la recherche».