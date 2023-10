%u2018La formation des handicapés à l'utilisation de l'outil informatique à Mbalmayo par l'IAI-Cameroun est un engagement vers l'inclusion numérique', soutient le Gabonais Yves Ser

Au terme de la remise solennelle des attestations de fin de formation aux technologies de l’information et de la communication (TIC) par l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun à une centaine de personnes handicapées à Mbalmayo (centre-Cameroun) dans le cadre du projet MIJEF 2035, le 13 octobre 2023, l’expert consultant en conduite et maintenance d’engins, Yves Serge Ndinga Moukoula, félicite et encourage le Centre d’excellence technologique Paul Biya et son Représentant Résident, Armand Claude Abanda, pour leur politique éducative axée sur le renforcement de l'égalité des chances et l'autonomie de toutes les couches de la population au Cameroun.

. Lisez plutôt cette réaction du Gabonais.

"Félicitations à l’IAI-Cameroun et à son Représentant Résident, Armand Claude Abanda, pour leur engagement exemplaire envers l'inclusion numérique. La formation des personnes handicapées à l'utilisation de l'outil informatique à Mbalmayo est une démarche admirable qui renforce l'égalité des chances et l'autonomie. Cette nième formation incarne la véritable essence de l'inclusion et contribue à ouvrir de nouvelles perspectives pour ces individus souvent marginalisés. Continuez à faire la différence et à nous inspirer à suivre votre exemple. Bravo pour cette belle initiative !"

Pour soutenir son appréciation, l’expert s’appuie sur la citation de Franklin D. Roosevelt : ‘’La seule limite à nos réalisations de demain sera nos doutes d'aujourd'hui’’.

Manifestement, grâce à l’IAI-Cameroun et à son illustre Représentant Résident, ‘’le handicap n’est plus une barrière pour atteindre une haute altitude, le fait d’avoir participé à cette formation prouve que les handicapés ont eu la bonne attitude, ce qui leur a permis aujourd’hui d’avoir de bonnes aptitudes et nous prions Dieu qu’ils intègrent ces nouvelles compétences afin que cela devienne une habitude’’, renchérit M. Ndinga Moukoula.

Il est à relever que les personnes handicapées font partie du public cible du précieux projet MIJEF 2035 parrainé par la première Dame du Cameroun, Chantal Biya. Une formation axée sur la prise en main de l’ordinateur, le traitement de texte (Word), le tableur (Excel), l’Internet, les réseaux sociaux, et l’initiation à la citoyenneté et à l’entrepreneuriat.