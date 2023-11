Formation aux TIC : l'IAI-Cameroun autonomise 12 sourds-muets et 20 orphelins à Obala (centre-Cameroun)

De nouveau, le Représentant-Résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun, Armand Claude Abanda, démontre que l’objectif du programme social un Million de jeunes, d’enfants et de femmes (MIJEF) pour l’émergence à l’horizon 2035 de former des personnes vulnérables et des handicapés est loin d’être un slogan creux.

La preuve, 12 sourds-muets et 20 orphelins font partie de la cuvée de 83 jeunes récipiendaires qui ont solennellement reçus leurs Attestations de fin de formation aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la ville d’Obala (département de la Lékié, région du Centre), le 27 octobre 2023.

D’après ces jeunes visiblement satisfaits de l’opportunité à eux accordée par le Centre d’excellence technologique Paul Biya, ils ont reçu une formation d’un an pratiquement axée sur des modules tels que le secrétariat bureautique, l’infographie, la maintenance informatique, l’Internet, l’initiation à la création d’entreprise et l’éducation à la citoyenneté.

Il s’agit bien là d’une main-d’œuvre qualifiée pour le marché de l’emploi au Cameroun et ailleurs, grâce au programme MIJEF 2035 parrainé par la première Dame, Chantal Biya.

«La formation qui prend un terme ici à Obala ce jour a permis de donner un peu de levier d’autonomisation à de nombreux jeunes pour pouvoir, à travers les TIC, créer de la valeur et de la richesse par des actions d’innovation», a jovialement reconnu M. Abanda, auteur du roman à succès ‘’Fils de Prélat’’. Avant de renchérir : « La présence de sourds-muets et autres enfants déficients est la particularité de cette promotion patronnée par le sous-préfet de l’arrondissement d’Obala, M. Auguste Alain Ndongo Mbang»,.

«Je suis très content d’avoir parrainé les jeunes qui ont pris l’informatique pour en faire un emploi. Je pense que mieux nos jeunes sont formés, mieux ils vont utiliser ces nouveaux canaux qui portent loin... », a magnifié le ‘’chef de terre’’ de l’arrondissement d’Obala abritant une Antenne IAI qui, en 14 ans de fonctionnement, a arrimé plus de 1000 jeunes de la localité et environs à l’écosystème numérique.

Pour mémoire, selon les données chiffrées disponibles, en 8 ans d’implémentation de MIJEF 2035 (projet édifiant en matière de promotion du genre et d’insertion professionnelle des jeunes et des femmes) sur l’étendue du territoire national par l’IAI-Cameroun, plus de 700 000 jeunes, enfants et femmes ont obtenu le ticket d’accès dans le train de la modernité de la société digitale.