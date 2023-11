Les 6 propositions de Climate Chance pour un Habitat durable en Afrique

- Renforcer les moyens d’action des gouvernements locaux ;

- Inscrire la planification et la gouvernance foncière au cœur des stratégies ;

- Développer l’offre de logements ;

- Élaborer une véritable stratégie énergétique et climatique urbaine ;

- Réduire la vulnérabilité des territoires ;

- Renforcer et adapter les financements.

Voilà les six (6) propositions faites par Climate Chance au terme de sa conférence internationale à Yaoundé (Cameroun), du 23 au 24 octobre, pour asseoir une politique d’habitat durable dans le continent noir.

Cette espèce de tableau de bord adopté par les participants de cette conférence a, au cours d’une audience, été remis au ministre de l'Habitat et du Développement urbain (MINHDU) du Cameroun, Célestine Ketcha Courtès, le 25 octobre 2023 dans la capitale camerounaise.

En effet, ces assises de l'association internationale Climate Chance présidée par le Sénateur français, Roman Dantec, avait pour principal objectif, préparer les messages forts des acteurs non étatiques sur le défi de l'habitat en Afrique pour la COP 28, prévue à Dubaï en novembre 2023 et pour le Forum urbain mondial au Caire (Égypte) en 2024.

Cette feuille de route s’avère ainsi comme l’instrument de plaidoyer des Africains dans les grands agendas mondiaux en matière d'habitat.

Il s’agit, visiblement, des recommandations concrètes pour résorber la crise de logement en Afrique et accélérer l'action climat sur l'habitat dans les villes africaines.

Étant donné que depuis nomination au gouvernement, Mme Courtès a fait de l'habitat durable, inclusif et accessible son cheval de bataille, dans un contexte où se superpose au défi du logement décent et abordable celui des catastrophes liées au changement climatique.

Ce document issu d'une réflexion d'acteurs africains et mondiaux de premier plan, va constituer une base stratégique supplémentaire, à côté des cadres nationaux de développement comme la Stratégie nationale de développement (SND30), pour permettre l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) en général et l’ODD 11 (qui demande de rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables) en particulier, au Cameroun.

Des ODD qui sont à la prunelle des yeux du président de la République, Paul Biya.

Créée en 2015 dans le prolongement du sommet Climat et territoires à Lyon (France), Climate Chance est une association internationale qui se propose de réunir à égalité l’ensemble des acteurs non-étatiques reconnus par la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC), pour rapprocher des acteurs engagés dans la mise en œuvre des accords internationaux sur le Climat, la Biodiversité et la Désertification, en parfaite cohérence avec les ODD.