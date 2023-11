Responsabilité sociétale des entreprises : La banque UBA Cameroun soutient le planting de 1000 arbres dans la ville de Garoua

La banque United Bank for Africa (UBA-Cameroun) et la Communauté urbaine de Garoua ont procédé à la mise en terre de 500 arbres dans les artères du Parcours Vita de Garoua le 26 octobre 2023. L’activité de reboisement (phase 1) supervisée par le gouverneur de la région du Nord-Cameroun, Jean Abate Edi'i, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Garoua ville verte », initié par la Communauté urbaine de Garoua pour lutter contre le changement climatique et la désertification. D’après le maire de la ville de Garoua, Beladji Goura, 1050 arbres au total seront plantés dans la ville et ses environs, à savoir 500 arbres forestiers et 550 arbres fruitiers à forte valeur économique (manguier notamment). « Nous sommes dans une région aride. Donc la question de désertification est très sensible. UBA n’a pas hésité une seule minute lorsque la Communauté urbaine de Garoua l’a approché pour accompagner ce projet », a indiqué Ahmadou Oumarou, membre du Comité inter-régional de lutte contre la sècheresse.

Le positionnement de UBA Cameroun dans la lutte contre le changement climatique constitue une priorité qui rentre dans les activités de responsabilité sociétale (RSE) de la banque. « UBA s’est engagé à améliorer l’environnement et à promouvoir le développement durable en usant les meilleurs pratiques dans l’ensemble du secteur. La Fondation UBA, la branche de responsabilité sociale de l’entreprise a une fois de plus franchi une étape remarquable vers la promotion de la durabilité, de la révolution verte en Afrique en se concentrant sur le développement dans le domaine de l’éducation et de l’environnement », a relevé le président du conseil d’administration de l’établissement financier, Ebenezer Ngea Essoka. « En suivant les traces du président de United Bank for Africa, Tony Elumelu, la Fondation UBA raffermit son engagement en faveur de la préservation de l’environnement, conformément aux efforts mondiaux visant à diminuer les impacts négatifs liés au changement climatique et à faire progresser la conservation », a-t-il précisé.

A sa suite, le directeur général de UBA Cameroun, Jude Anele, a magnifié le slogan « Un arbre aujourd’hui, une forêt demain » et insisté sur l’accompagnement par l’établissement financier des efforts engagés par le président de la République, Paul Biya, pour la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. D’après la Contribution déterminée au niveau national (CDN) révisée du Cameroun pour la période 2020-2030, le pays a revu son engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 35%, dont 23% dans un scénario conditionnel et 12% dans un scénario inconditionnel.